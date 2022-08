L'Oreal : Rapport Financier Semestriel 2022

La performance de la Division est portée par le succès de toutes ses grandes marques et de leurs innovations produits. Dans un marché mondial du maquillage dynamique, la Division surperforme notamment grâce à NYX Professional Makeup et au lancement de blockbusters tels que le sérum Accord Parfait de L'Oréal Paris et le rouge à lèvres Vinyl Ink de Maybelline New York. La Division réalise également une croissance à deux chiffres en soin du cheveu, avec le déploiement mondial de Hyaluron Repulp d'Elsève et la bonne mise en avant des gammes premium. En soin de la peau, Garnier poursuit sa croissance dans les différentes Zones, avec le succès de son Sérum Éclat anti-tachesà la vitamine C et ses eaux micellaires.

lors de la grande journée de shopping en ligne 6.18 sur Tmall. Dans le reste du monde, la Division gagne des parts de marché significatives aux États-Unis, accélère en Europe et enregistre une performance remarquable dans les marchés émergents, notamment au Mexique, au Brésil, en Inde et au Moyen-Orient.

Grâce à sa politique avancée de gestion de la valeur, la

Division a su générer une croissance à la fois en volume et 1 en valeur, tout en préservant sa rentabilité.

Au premier semestre, L'Oréal Luxe est en très forte croissance, à + 16,4 % à données comparables et + 25,6 %

données publiées , surperformant à nouveau le marché mondial de la beauté de luxe.

La Division progresse plus vite que le marché dans chacune de ses trois catégories. Les marques super premium, Lancôme Absolue et Helena Rubinstein, ainsi que les marques récemment acquises, Takami et Youth To The People, portent la croissance en soin de la peau. Côté parfum, la Division croît de + 35 % ; les piliers mondiaux, tels que Libre d'Yves Saint Laurent et Born in Roma de Valentino, constituent de puissants moteurs. Porté par le succès de Maison Margiela et Armani Privé, le segment Collections est en plein essor et s'avère très prometteur. Le marché du maquillage poursuit sa dynamique et les marques mondiales Lancôme et Yves Saint Laurent, ainsi que les spécialistes de la catégorie, Shu Uemura et Urban Decay, progressent plus rapidement que le marché.

La performance de la Division est équilibrée entre les Zones géographiques. L'Oréal Luxe accélère fortement dans les Zones SAPMENA-SSA et Amérique Latine, et atteint un niveau de part de marché très élevé en Asie du Nord. Malgré un contexte difficile en Chine continentale, L'Oréal Luxe réalise une performance exceptionnelle et y atteint une part de marché record.

fin juin, la Division Cosmétique Active enregistre une très forte croissance, à + 20,9 % à données comparables et + 28,0 % à données publiées.

Le renforcement du partenariat avec les professionnels de santé est la clé de succès du modèle de prescription de la Division Cosmétique Active, qui progresse beaucoup plus vite que le marché de la dermocosmétique. La Division affiche une croissance à deux chiffres dans toutes les Zones, avec des performances remarquables en Amérique du Nord, en Europe et en SAPMENA-SSA.

La croissance est équilibrée entre le e-commerce et les ventes physiques - qui confirment leur bonne dynamique sur le semestre avec une forte contribution des canaux drugstores et pharmacies.

Première contributrice à la croissance de la Division, la marque La Roche-Posayprogresse très fortement portée par Cicaplast et Effaclar, et par le succès de l'innovation brevetée UVMune 400, fruit de 10 années de recherche en protection solaire. CeraVe reste la marque enregistrant la croissance la plus rapide de la Division, avec une performance toujours remarquable en Amérique du Nord, et la poursuite de son expansion très dynamique sur les marchés internationaux. Vichy affiche une croissance à deux chiffres, grâce au re-lancementde Neovadiol, au succès de l'innovation solaire UV AGE sur un marché des soins solaires très dynamique, et de la franchise Dercos en soin du cheveu. Skinceuticals accélère au second trimestre sous l'impulsion de l'anti-rides A.G.E interrupter.