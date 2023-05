L'Oreal : Retour sur l'Assemblée Générale 2023, un moment fort de l'année

Le 21 avril dernier, plus de 1500 actionnaires ont été accueillis au Palais des Congrès à Paris, pour assister à l'Assemblée Générale de L'Oréal. Un événement important qui permet chaque année de présenter la Raison d'Être de L'Oréal, son modèle unique, revenir sur les performances financières et sociales & environnementales du Groupe, et parler de ses ambitions futures. Il s'agit surtout d'un moment de rencontre et d'échanges privilégiés entre L'Oréal et ses actionnaires.

Au cours de cet événement, Jean-Paul Agon a rendu compte des travaux du Conseil d'Administration, dont il est le Président, et présenté la double excellence économique et sociétale qui reste au cœur du modèle de création de valeur de L'Oréal. Après la présentation des excellents résultats financiers du Groupe par Christophe Babule (Directeur Général Administration et Finances), Nicolas Hieronimus, Directeur Général, est revenu sur les faits marquants de l'année 2022, illustrant la répartition équilibrée de la réussite de L'Oréal grâce à son modèle multipolaire. Il a également partagé sa vision pour l'avenir du marché de la beauté et l'avenir de L'Oréal, en tant que numéro 1 mondial du secteur. Alexandra Palt (Directrice Générale Responsabilité Sociétale et Environnementale et Fondation L'Oréal) a ensuite présenté la politique de développement durable « L'Oréal pour le Futur » et les principales actions engagées, avec un focus sur le climat, la biodiversité et l'eau.

Lors de la discussion générale, les actionnaires ont eu l'occasion de prendre la parole et Jean-Paul Agon et Nicolas Hieronimus ont répondu à leurs nombreuses questions. Cette séance s'est conclue par le vote des résolutions, qui ont toutes été largement adoptées.

Cliquez ici pour retrouver l'intégralité des interventions et des présentations.