L'Oreal : Télécharger le communiqué du 9 février 2022 (PDF 593.38 Ko)

COMMUNIQUÉ Clichy, le 9 février 2022 à 18h30 Résultats Annuels 2021 UNE ANNEE HISTORIQUE A + 16,1 % DE CROISSANCE 1, DEUX FOIS LA CROISSANCE DU MARCHE DE LA BEAUTE TRES FORTE PROGRESSION DES RESULTATS Chiffre d'affaires : 32,28 milliards d'euros o + 16,1 % à données comparables 1

Croissance du chiffre d'affaires par rapport à 2019 : + 11,3 % en comparable

Résultat d'exploitation record : 6,16 milliards d'euros, 19,1 % du chiffre d'affaires

Bénéfice net par action 2 : 8,82 euros, en progression de + 20,9 %

: 8,82 euros, en progression de + 20,9 % Dividende 3 : 4,80 euros, en augmentation de + 20 % Le Conseil d'Administration de L'Oréal s'est réuni le 9 février 2022 sous la Présidence de Jean-Paul Agon et en présence des Commissaires aux Comptes. Le Conseil a arrêté les comptes consolidés et les comptes sociaux pour l'exercice 2021. Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a indiqué : 2021 est une année historique pour L'Oréal. Grâce à l'expertise, la passion et l'engagement des 85 400

L'Oréaliens à travers le monde, le Groupe a réalisé une croissance record de + 16,1 % 1 , deux fois la croissance du marché mondial de la beauté. L'Oréal a gagné des parts de marché dans toutes les Zones, toutes les Divisions et toutes les catégories. Sur deux ans, le Groupe réalise une croissance de + 11,3 % en comparable, une surperformance spectaculaire dans un marché pratiquement revenu à son niveau de 2019. En 2021, toutes les planètes se sont alignées pour cette performance historique. Au niveau géographique, l'Amérique du Nord est revenue en force et a rejoint l'Asie du Nord comme principal contributeur à la croissance. En Europe, fort de sa nouvelle organisation, L'Oréal gagne des parts de marché significatives et retrouve son niveau de 2019. Dans un contexte sanitaire extrêmement volatil dans les Zones SAPMENA-SSA4 et Amérique latine, L'Oréal a fait preuve d'agilité et réalise une solide performance. L'Oréal Luxe est devenue la première Division du Groupe, avec notamment un succès remarquable en parfums, tandis que la Division des Produits Grand Public, première Division en volume, a renforcé ses positions, avec une performance notable du maquillage. La Division des Produits Professionnels, en très forte croissance, poursuit sa profonde transformation et devient pleinement omnicanale. Avec un portefeuille de marques répondant parfaitement aux aspirations des consommateurs en matière de santé, Cosmétique Active a réalisé une progression spectaculaire, doublant de taille en quatre ans. À données comparables : à structure et taux de change identiques. Bénéfice net dilué par action, hors éléments non récurrents, part du Groupe. Proposé à l'Assemblée Générale du 21 avril 2022. SAPMENA - SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne)

En 2021, nous avons encore renforcé notre avance en digital : le e-commerce5 progresse de + 25,7 % 6 et représente 28,9 % du chiffre d'affaires. Nous avons su saisir les opportunités offertes par les nouveaux canaux digitaux. Dans le même temps, nous poursuivons la digitalisation des points de vente dans le cadre d'une stratégie omnicanale intégrée. Nous continuons également notre transformation Beauty Tech en investissant dans les données et l'intelligence artificielle et via des partenariats stratégiques à l'instar de celui noué avec Verily, pour mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané. La croissance exceptionnelle de L'Oréal, portée par des innovations de grande qualité, alliée à un contrôle rigoureux des coûts, a permis d'investir fortement dans nos marques et de renforcer leur désirabilité, tout en délivrant un résultat d'exploitation record et une marge d'exploitation en hausse de 50 points de base. Nous sommes également fiers de notre performance sociale et environnementale, qui reflète notre ambition de croissance responsable et de partage de valeur avec l'ensemble de nos parties prenantes. Avec nos collaborateurs, tout d'abord, que nous associons à ces résultats exceptionnels par une redistribution record en intéressement, participation et dispositifs de profit sharing. De plus, afin de favoriser l'emploi des jeunes, nous avons offert l'an dernier plus de 18 300 opportunités professionnelles à des moins de 30 ans dans le cadre de notre nouveau programme mondial « L'Oréal For Youth », dont l'objectif ambitieux est d'offrir 25 000 opportunités par an de 2022 à 2025. Nos efforts en matière de parité ont également été reconnus par le Bloomberg Gender-Equality Index. Par ailleurs, L'Oréal USA - notre plus grande filiale - a atteint la neutralité carbone dans l'ensemble de ses sites, avec quatre ans d'avance sur nos engagements L'Oréal pour le Futur. En reconnaissance de notre leadership environnemental, L'Oréal est la seule entreprise au monde à avoir obtenu pour la sixième année consécutive le score AAA du CDP pour ses actions en matière de lutte contre le changement climatique, de préservation des forêts et de gestion durable de l'eau. La fin de l'année a été marquée par l'opération stratégique de rachat par L'Oréal de 4 % de ses propres actions à Nestlé, ce qui renforce notre structure actionnariale, un atout clé dans la réussite du Groupe sur le long terme. Dans un contexte global toujours volatil en ce début d'année, nous sommes confiants dans notre capacité surperformer le marché en 2022 et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. » *** Tenue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2022 L'Assemblée Générale se tiendra le 21 avril 2022 à 10 heures. Les actionnaires seront convoqués selon les voies habituelles. Il sera tenu compte des conditions sanitaires actuellement évolutives pour la tenue de cette Assemblée Générale. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet loreal-finance.com, afin d'avoir accès à toutes les informations à jour concernant l'Assemblée Générale. Composition du Conseil d'Administration et de ses Comités Le Conseil d'Administration, réuni ce 9 février 2022, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2022 le renouvellement des mandats d'administrateur de M. Jean-Paul Agon, de M. Patrice Caine et de Mme Belén Garijo pour une durée de quatre ans. Si l'Assemblée Générale approuve le renouvellement de M. Jean-Paul Agon en qualité d'administrateur, le Conseil qui se tiendra à l'issue de cette Assemblée sera appelé à renouveler M. Jean-Paul Agon dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration. Si l'Assemblée Générale vote les résolutions proposées, le Conseil d'Administration restera composé de 16 administrateurs, soit 14 administrateurs nommés par l'Assemblée et 2 administrateurs représentant les salariés. Les équilibres en termes d'indépendance et de mixité seront inchangés : 7 administrateurs indépendants sur 14 administrateurs nommés par l'Assemblée, soit 50 %, 7 femmes et 7 hommes sur 14 administrateurs nommés par l'Assemblée, soit une parité de 50 %. Chiffre d'affaires sur nos sites en propre + estimation du chiffre d'affaires réalisé par nos marques correspondant aux ventes sur les sites e-commerce de nos distributeurs (donnée non auditée). À données comparables : à structure et taux de change identiques.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à + 16,1 %.

L'effet net de changement de structure est de + 0,8 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 16,9 %.

c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à + 16,1 %. L'effet net de changement de structure La croissance à taux de change constants fin décembre 2021, les effets monétaires ont eu un impact négatif de - 1,6 %.

Chiffre d'affaires par Division et Zone géographique 4e trimestre 2021 Au 31 décembre 2021 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 1 059,6 + 15,5 % + 18,5 % 3 783,9 + 24,8 % + 22,2 % Produits Grand Public 3 290,5 + 6,5 % + 10,0 % 12 233,5 + 5,6 % + 4,5 % L'Oréal Luxe 3 753,9 + 11,4 % + 16,5 % 12 346,2 + 20,9 % + 21,3 % Cosmétique Active 990,3 + 24,0 % + 28,4 % 3 924,0 + 31,8 % + 30,3 % Total Groupe 9 094,4 + 11,2 % + 15,4 % 32 287,6 + 16,1 % + 15,3 % Par Zone géographique Europe 2 759,8 + 9,5 % + 11,5 % 10 184,8 + 10,1 % + 10,7 % Amérique du Nord 2 179,3 + 19,6 % + 25,1 % 8 155,9 + 22,2 % + 18,1 % Asie du Nord 3 026,6 + 7,3 % + 12,9 % 9 863,3 + 17,6 % + 18,6 % SAPMENA - SSA 7 661,3 + 14,9 % + 14,2 % 2 312,0 + 13,9 % + 10,0 % Amérique latine 467,4 + 8,1 % + 16,2 % 1 771,5 + 20,6 % + 20,6 % Total Groupe 9 094,4 + 11,2 % + 15,4 % 32 287,6 + 16,1 % + 15,3 % 7 SAPMENA - SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne)

CHIFFRE D'AFFAIRES Synthèse par Division PRODUITS PROFESSIONNELS La Division des Produits Professionnels termine l'année en forte progression : + 24,8 % à données comparables et + 22,2 % à données publiées. La Division poursuit sa dynamique de croissance et réalise des gains de parts de marché historiques dans toutes les Zones géographiques, avec notamment des performances remarquables aux Etats-Unis et en Chine continentale. Elle bénéficie de sa stratégie omnicanale : un rebond des ventes en salons, une performance exceptionnelle du réseau de distribution SalonCentric aux Etats-Unis ainsi qu'un e-commerce en forte progression. Le soin du cheveu reste le premier contributeur à la croissance. Kérastase réalise une année spectaculaire, portée par le succès de Curl Manifesto. L'Oréal Professionnel, grâce à son innovation disruptive Metal Detox, et Redken, avec sa nouvelle gamme Acidic Bonding Concentrate, sont également en forte croissance. La coloration est en très fort rebond, notamment grâce au succès de Shades EQ de Redken et de Dialight de L'Oréal Professionnel. En tant que leader dans son métier, la Division encourage tous ses coiffeurs partenaires à s'engager dans la transition écologique, en lançant son programme « Coiffeurs pour le Futur ». PRODUITS GRAND PUBLIC La Division des Produits Grand Public est en croissance de + 5,6 % à données comparables et de + 4,5 % données publiées , avec une croissance de + 6,5 % à données comparables au quatrième trimestre.

En 2021, la Division a gagné des parts de marché. La dynamique est forte aussi bien aux Etats-Unis que dans les marchés à fort potentiel, tels que l'Inde, le Brésil, le Mexique et l'Indonésie. La croissance est tirée par le développement du e-commerce, dans toutes les régions du monde et notamment dans les marchés émergents.

Toutes les grandes marques sont en croissance, avec un grand cru d'innovations dans toutes les catégories : en maquillage avec le mascara Sky High de Maybelline qui est le plus grand lancement de l'histoire de la marque, en soin du cheveu avec des innovations premium comme le Soin Magique Dream Long d' Elsève , ou L'Oréal Fall Resist en Chine continentale, et en soin de la peau avec le grand succès du sérum Garnier à la vitamine C dans de nombreux pays des Zones SAPMENA et Amérique latine. NYX Professional Makeup réalise également une année exceptionnelle nourrie de grands lancements et de partenariats originaux, comme celui avec Casa de Papel, la série phare de Netflix. L'Oréal Paris renforce sa position de première marque de beauté mondiale avec un chiffre d'affaires qui dépasse 6 milliards d'euros. L'ORÉAL LUXE L'Oréal Luxe enregistre une forte progression de + 20,9 % à données comparables et de + 21,3 % à données publiées, dans un marché mondial de la beauté de luxe qui confirme son rebond et revient à un niveau proche de celui d'avant Covid. La Division réalise une performance remarquable et équilibrée - par catégorie, par Zone géographique et par réseau de distribution, et devient la première Division du Groupe. L'Oréal Luxe tire pleinement avantage de la complémentarité des canaux de distribution, avec une accélération équilibrée de ses ventes en ligne et en magasin. L'Oréal Luxe gagne des parts de marché dans ses trois catégories. Les marques ultra-premium,Lancôme Absolue et Helena Rubinstein, ainsi que les innovations sur le segment de l'anti-âge, telles que Retinol Skin- Renewing Daily Micro-DoseSerum de Kiehl's, se sont illustrées en soin de la peau. La Division a renforcé son leadership en parfums, grâce à la solidité de ses piliers comme Libre d'Yves Saint Laurent, et grâce à des lancements prometteurs comme Alien Goddess de Mugler ou Luna Rossa Ocean de Prada. En maquillage, sur un marché moins dynamique, la performance est portée par Lancôme et Shu Uemura. La Division enregistre de forts gains de parts de marché en Asie du Nord et réalise une très belle performance en Europe. À la suite de la réorganisation de son réseau de distribution en Amérique du Nord, elle accélère à nouveau dans cette Zone. En fin d'année, L'Oréal Luxe a finalisé l'acquisition de la marque Youth to the People. http://www.loreal-finance.com/ 4