L'Oréal a accéléré sa croissance au 1er trimestre, l'inflation n'a pas pesé

Données financières EUR USD CA 2022 35 814 M 38 638 M - Résultat net 2022 5 338 M 5 759 M - Tréso. nette 2022 640 M 691 M - PER 2022 36,2x Rendement 2022 1,49% Capitalisation 194 Mrd 209 Mrd - VE / CA 2022 5,39x VE / CA 2023 4,98x Nbr Employés 85 412 Flottant 41,8% Tendances analyse technique L'ORÉAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Clôture 361,45 € Objectif de cours Moyen 390,78 € Ecart / Objectif Moyen 8,12% Dirigeants et Administrateurs Nicolas Hieronimus Chief Executive Officer & Director Christophe Babule Chief Financial Officer Jean-Paul Agon Deputy Chief Executive Officer Barbara Lavernos Deputy CEO-Research, Innovation & Technology Antoine Vanlaeys Operations Director-Asia Pacific Zone Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) L'ORÉAL -13.31% 208 787 SHISEIDO COMPANY, LIMITED -7.39% 18 723 KAO CORPORATION -18.08% 18 436 YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD -4.35% 12 236 AMOREPACIFIC CORPORATION 0.60% 8 603 NATURA &CO HOLDING S.A. -1.65% 7 351