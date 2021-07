L'Oréal enregistre une croissance organique de plus de 20% au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal a publié jeudi des résultats en nette hausse au premier semestre, tirés par le rebond des ventes sur tous ses marchés à la faveur de la réouverture des commerces.

Le groupe a également confirmé son objectif d'une hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats cette année, supérieure à celle du marché mondial de la beauté.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 15,19 milliards d'euros, en hausse de 16,2% en données publiées et de 20,7% à périmètre et taux de change constants.

Les effets de change ont eu un impact négatif de -5,6% au premier semestre, a précisé L'Oréal dans son communiqué. Cet impact s'établirait à environ -2,3 % sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année 2021 si le cours de l'euro-dollar se maintenait à son niveau du 30 juin, a précisé le groupe.

Le résultat d'exploitation de L'Oréal s'est inscrit à 2,99 milliards d'euros au premier semestre, contre 2,35 milliards un an plus tôt, faisant ressortir une marge d'exploitation de 19,7% contre 18% un an plus tôt.

Le bénéfice net de L'Oréal a atteint 2,36 milliards d'euros, contre 1,82 milliard d'euros à la même période de 2020.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 15,21 milliards d'euros au premier semestre, pour un résultat d'exploitation (Ebit) 3,02 milliards d'euros et un résultat net de 2,59 milliards d'euros.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: JEB

COMMUNIQUES FINANCIERS DE L'OREAL:

http://www.loreal-finance.com/fr/actualites

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2021 12:27 ET (16:27 GMT)