2 novembre (Reuters) - L'Oréal n'a pas décidé de suspendre la publicité payante sur Twitter, a déclaré le groupe mercredi soir.

Le Financial Times avait rapporté plus tôt dans la soirée que le groupe français, qui détient des marques grand public comme Maybelline et d'autres plus haut de gamme comme Lancôme, avait décidé de suspendre la publicité payante sur le réseau social, citant des sources proches du dossier.

Elon Musk a racheté Twitter la semaine dernière pour 44 milliards de dollars. (Reportage Akash Sriram; version française Camille Raynaud)