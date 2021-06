L'Oreal : Avec ModiFace, L'Oréal et Facebook intègrent l'essayage virtuel à l'achat sur Instagram

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

AVEC MODIFACE, L'ORÉAL ET FACEBOOK INTÈGRENT L'ESSAYAGE VIRTUEL À L'ACHAT

SUR INSTAGRAM

Clichy, 24 juin 2021 - L'Oréal et Facebook annoncent une intégration technologique permettant aux acheteurs sur Instagram de faire des essayages virtuels de produits de maquillage grâce à ModiFace, la société de réalité augmentée et d'intelligence artificielle de L'Oréal.

Avec cette nouvelle étape dans leur collaboration, ModiFace et AR Spark, la plateforme de réalité augmentée de Facebook, apportent aux acheteurs l'expérience d'un essayage virtuel très réaliste. En naviguant sur la page Instagram d'une marque, les consommateurs vont pouvoir essayer un produit avant de l'acheter.

Ce service est déjà disponible pour les rouges à lèvres des marques NYX Professional Makeup, Urban Decay, Maybelline New York et Lancôme. Il s'étendra bientôt à d'autres marques et d'autres catégories de produits.

ModiFace a été un pionnier de la réalité augmentée et développe depuis plus de dix ans des expériences d'essayages virtuels réalistes et précises. À l'heure où le « social commerce »* est de plus en plus apprécié par les consommateurs, nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape dans notre collaboration avec Facebook, rendant l'expérience d'achat sur Instagram à la fois aisée et ludique », déclare Parham Aarabi, PDG et co-fondateur de ModiFace.

L'utilisation de la réalité augmentée pour les essayages virtuels est une nouvelle avancée pour Facebook qui facilite l'achat en ligne. Grâce à cette collaboration avec L'Oréal, les consommateurs auront une expérience d'achat encore plus personnalisée avec leurs marques préférées, là où ils trouvent déjà leur inspiration : Instagram », note Sue Young, directrice générale de Spark AR, Facebook.

Facebook intègrera également l'essayage virtuel de ModiFace à de nouveaux formats publicitaires sur Facebook App.

* vente en ligne via des réseaux sociaux

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 27,99 milliards d'euros et compte 85 400 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e- commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L'Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l'horizon 2030 et souhaite offrir de l'autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable.

Plus d'information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

À propos de ModiFace

Basée à Toronto, au Canada, ModiFace développe depuis plus de dix ans des technologies de réalité augmentée et d'intelligence artificielle dédiées à la beauté. La société, qui a déposé plus de 40 brevets et a fait l'objet de plus de 200 publications scientifiques, emploie près de 70 ingénieurs et chercheurs. ModiFace permet aux marques d'offrir à leurs clients des essayages et des diagnostics de peau réalistes grâce à la réalité augmentée. Acquise par L'Oréal en 2018, la société équipe plus de 200 sites dans plus de 70 pays.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACTS Actionnaires individuels et Autorités Analystes financiers et investisseurs Médias L'ORÉAL de Marché institutionnels Christian MUNICH Françoise LAUVIN Polina HUARD Standard +33 (0)1 47 56 72 06 +33 (0)1 47 56 86 82 +33 (0)1 47 56 87 88 +33 (0)1 47 56 70 00 Christian.munich2@loreal.com Francoise.lauvin@loreal.com Polina.huard@loreal.com

Pour plus d'informations, contactez votre banque, agent financier ou institution financière (code I.S.I.N : FR000012031), et consultez vos journaux ou magazines habituels ou le site Internet dédié aux

actionnaires et investisseurs www.loreal-finance.com,l'application L'Oréal Finance, ou appelez le numéro gratuit depuis la France : 0 800 66 66 66.

Suivez-nous sur Twitter @loreal

www.loreal.com

1