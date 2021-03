L'Oreal : Découvrez le Rapport Annuel 2020

Chaque année, le Rapport Annuel retrace les faits marquants de l'année passée et donne les grandes orientations pour l'année à venir. À travers des dossiers thématiques, des analyses, des focus, des synthèses, le Rapport Annuel donne la parole à ceux qui font la beauté aujourd'hui et met en lumière les initiatives qui dessinent les contours de la beauté du futur.

Destinées à la communauté financière mais également aux consommateurs, collaborateurs et étudiants, le Rapport Annuel s'enrichit chaque année de contenus et de formats plébiscités sur le web et les réseaux sociaux. Pas moins de 21 vidéos, entretiens croisés et focus sont à découvrir dans l'édition 2020 ainsi que de nouvelles clés d'entrée mettant en perspective ces contenus à travers les grandes thématiques de l'année. Pour être accessible au plus grand nombre, le Rapport Annuel est disponible en trois langues, (français, anglais, et chinois) et il est conforme aux exigences d'accessibilité.



Des dossiers thématiques

Cinq dossiers thématiques jalonnent cette édition 2020 du Rapport Annuel. En complément des rubriques habituelles (Perspectives, stratégie, performance, marques, atouts), ces dossiers thématiques renforcent la dimension éditoriale du Rapport Annuel dans une dynamique d'information et de transparence.

La protection et la solidarité pendant la crise de la Covid-19 : le premier dossier thématique du Rapport Annuel est consacré à la pandémie qui a marqué cette année. On y retrouve les mesures mises en place par L'Oréal pour garantir la protection de ses collaborateurs, soutenir l'écosystème de la beauté et prêter main forte aux personnels en première ligne grâce à des initiatives solidaires.

Solidité et résilience du groupe L'Oréal: le deuxième dossier thématique de ce Rapport Annuel dresse le bilan d'une année pendant laquelle le Groupe s'est renforcé tout en maintenant ses gains de parts de marché alors que le marché de la beauté affichait un recul inédit.

Recherche, Innovation et Beauty Tech: si le Groupe a su tirer son épingle du jeu, c'est aussi grâce à ses atouts. Les expertises sur lesquelles L'Oréal a parié, il y a plus d'un siècle, sont plus que jamais nécessaires pour jouer un rôle de pionnier dans un secteur en perpétuel transformation. Des Greens Sciences à la Beauty Tech, la beauté du futur commence ici.

S'engager pour la planète et les communautés, le quatrième thème de ce Rapport Annuel est l'occasion de revenir sur le programme « Sharing Beauty With All » et de relever le niveau d'ambition en matière de développement durable avec L'Oréal pour le Futur. Aujourd'hui au cœur des préoccupations, c'est un sujet dont le Groupe peut être particulièrement fier, tant par son impact direct que par sa capacité à inspirer l'industrie toute entière. Qui a dit que la Beauté serait durable ou ne serait pas ?

Diversité, la Beauté pour toutes et tous, le cinquième et dernier thème du Rapport Annuel fait le lien entre la volonté du Groupe d'embrasser le monde dans toute sa diversité. La beauté pour tous et par tous.



Découvrez l'intégralité du Rapport Annuel 2020 : www.lorealrapportannuel2020.com