L'Oreal : L'Oréal annonce la création d'une nouvelle Zone Europe dirigée par Vianney Derville

A la suite du départ à la retraite d'Alexandre Popoff, Directeur Général de la Zone Europe de l'Est, L'Oréal crée une Zone Europe, qui sera dirigée par Vianney Derville, actuellement Directeur Général de la Zone Europe de l'Ouest. Sous sa direction, les deux Zones Europe de l'Ouest et Europe de l'Est seront réunies en une seule Zone afin de mettre en place des conditions optimales de croissance pérenne. Il s'agit de la dernière étape de la réorganisation des Zones du Groupe. Vianney a démarré sa carrière chez L'Oréal en 1992 en tant que chef de produit Lascad à la Division Produits Grand Public (DPGP). En 1999, il a été nommé Directeur Général DPGP au Japon, poste qu'il a occupé pendant 4 ans. Fort de son succès au Japon, Vianney a été nommé Directeur Général de L'Oréal Espagne en 2004. De retour à Paris en 2007, Vianney a occupé de nombreuses fonctions, avant d'être nommé Directeur International des marchés DPGP en 2013. Il s'est ensuite installé aux États-Unis, pour y diriger la DPGP, laquelle a connu un redressement significatif dans ce marché hautement concurrentiel et stratégique. Plus récemment, en 2016, Vianney a été nommé Président de la Zone Europe de l'Ouest et est devenu membre du comité exécutif de L'Oréal. Au cours de ces dernières années, il a déployé avec succès le modèle opérationnel multi-division, qui a permis au groupe de gagner d'importantes parts de marché. Commentant cette nomination, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal a déclaré « Je tiens à remercier Alexandre pour le formidable développement de nos activités en Europe de l'Est et pour son incroyable contribution à l'aventure L'Oréalienne. La richesse de l'expérience de Vianney et sa longue pratique de la conduite de la croissance à long terme font de lui le candidat idéal pour ce rôle hautement stratégique. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir se réunir ces deux Zones Europe sous sa direction, afin d'aider le Groupe à mieux répondre aux besoins de nos consommateurs, de nos distributeurs ainsi que de nos parties prenantes, tout en assurant la flexibilité nécessaire pour répondre aux spécificités locales. » Cette nomination prendra effet le1er juillet 2021.

À propos de L'Oréal

Depuisplus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 27,99 milliards d'euros et compte 85 400 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L'Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l'horizon 2030 et souhaite offrir de l'autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable.

