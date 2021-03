L'Oreal : L'Oréal classé pour la quatrième fois parmi les premières entreprises du palmarès Equileap sur l'égalité hommes-femmes

Clichy, 4 mars 2021 - Pour la quatrième année consécutive, L'Oréal figure parmi les 5 entreprises les plus avancées dans le monde en matière d'égalité hommes-femmes, selon le Classement Equileap Global Gender Equality Ranking 2021 évaluant près de 4 000 entreprises dans 23 pays. L'Oréal occupe la quatrième place mondiale de ce classement, la première dans le secteur des biens de consommation et la première en France.

« Chez L'Oréal nous sommes très fiers d'être reconnus pour la quatrième année consécutive par Equileap. Nous sommes engagés depuis plus de 15 ans pour l'égalité hommes-femmes et, plus largement, pour la diversité et l'inclusion. Les classements nous aident à évaluer nos progrès et à nous améliorer encore », commente Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal.« Nous sommes convaincus que l'égalité entre hommes et femmes ajoute de la valeur, stimule la performance et alimente l'innovation. »

Diana van Maasdijk, PDG d'Equileap, déclare : « La Covid-19 a eu un immense impact sur les femmes et notre étude montre que de nombre d'entre elles songent à quitter le monde du travail. Mais tout n'est pas noir. Nous constatons un intérêt grandissant des investisseurs pour les questions sociales, la représentation des femmes dans les entreprises et l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. »

Pionnier en matière d'égalité

L'Oréal est engagé au quotidien, partout dans le monde, en faveur des femmes en leur assurant une égalité d'accès aux formations et aux promotions. En matière salariale, le Groupe a été précurseur en faisant appel dès 2007 à L'Institut EconomiX, laboratoire de recherche en sciences économiques de l'Université de Paris-X et du CNRS, partenaire de l'INED (Institut National d'Études Démographiques) pour analyser les écarts de rémunérations. Et depuis 2018, cette approche est déployée au niveau mondial. L'Oréal est également audité de façon régulière par les organismes de certification comme le GEEIS (Gender Equality European and International Standard) et l'EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) dans 31 pays, représentant 60 % de ses collaborateurs.

En 2020, 54% des postes de direction clés au sein du Groupe étaient occupés par des femmes. Les femmes représentaient 58 % du Conseil d'administration et 30 % du Comité exécutif (chiffres au 1er avril 2021).

L'Oréal a également été reconnu par le Bloomberg's Gender-Equality Index 2021. Le Groupe a été classé parmi les 15 Top companies out of STOXX Euro 600 par European Women on Boards et est arrivé en tête du Grand Prix Humpact Emploi France 2020, dans la catégorie égalité hommes-femmes.

Plus d'information sur la politique Diversité & Inclusion de L'Oréal sur https://www.loreal.com/fr/nos-engagements/pour-toutes-et-tous/promoting-diversity-and-inclusion/

À propos d'Equileap

Basé à Amsterdam, Equileap est un leader dans la fourniture de données sur la parité dans les entreprises. La société analyse et classe plus de 3 700 entreprises dans le monde via son Gender Equality Scorecard™ comprenant 19 critères, comme l'équilibre hommes-femmes au sein des collaborateurs, des postes de direction et des conseils d'administration, les écarts de salaires, les congés parentaux ou le harcèlement sexuel.

Plus d'information sur https://equileap.com/