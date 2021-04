L'Oreal : Nomination au comité exécutif de L'Oréal

Asmita Dubey est nommée Directrice Générale Digital afin de conduire la deuxième phase de transformation numérique du Groupe

Asmita Dubey est nommée Directrice Générale Digital et membre du comité exécutif du Groupe. Elle succède à Lubomira Rochet, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe après 7 ans passés chez L'Oréal.

Actuellement Directrice Générale des Media du Groupe et Directrice Générale Digital de notre Division Produits Grand Public, Asmita va engager la deuxième phase de la transformation numérique du Groupe dans un écosystème axé sur les données et les technologies, où les services et les relations directes avec les consommateurs seront le moteur de l'accélération à la fois online et offline. De nationalité indienne, avec une longue carrière en Chine, Asmita a dirigé avec succès des programmes de marketing et de transformation numérique sur le marché digital le plus vaste et le plus complexe du monde.

Après une formation en statistiques et en économie, Asmita a commencé sa carrière dans le secteur de la publicité en Inde. Plus tard, en Chine, elle a lancé des campagnes à fort impact pour certaines des plus grandes entreprises mondiales de grande consommation. Puis, au sein du Groupe, Asmita a posé les bases de l'accélération du e-commerce de L'Oréal en Chine. Elle a mis en œuvre les premiers partenariats commerciaux de L'Oréal avec Alibaba et Tencent et a créé un écosystème plus large de start-up. En tant que Chief Marketing Officer de la Chine et l'Asie-Pacifique pour L'Oréal, elle a renforcé l'empreinte numérique de L'Oréal dans cette région en forte croissance.

En tant que Directrice Générale des Media, Asmita a aidé le Groupe à maximiser la création de valeur et le retour sur investissement dans les médias en se concentrant sur les principaux moteurs de croissance numérique, en réunissant l'ensemble de notre écosystème média (de type payant, organique, d'influence; combinant traditionnel et digital), en modernisant la production de contenu et en adoptant de nouveaux outils et technologies de pointe.

Commentant sa nomination, Nicolas Hieronimus, Directeur Général Adjoint de L'Oréal, en charge des Divisions, a expliqué : 'Asmita est une véritable experte dans son domaine et un esprit stratège, avec une capacité unique à simplifier dans la complexité. Grâce à sa longue expérience du marketing numérique, de la détection des tendances et de l'approche centrée sur le consommateur, elle est le choix idéal pour construire la prochaine grande phase de notre transformation numérique. Sous son leadership, nous continuerons à faire évoluer le modèle marketing de L'Oréal, à adopter de nouvelles solutions basées sur les technologies et les données (telles que l'intelligence artificielle et les données ' zero-party ') et à accélérer les modèles commerciaux émergents (tels que le commerce social). Je suis très heureux qu'Asmita rejoigne notre comité exécutif. '

Asmita succède à Lubomira Rochet, qui a rejoint le Groupe en 2014, et qui a été responsable de la transformation réussie de L'Oréal en une entreprise ' digital first '. Après sept ans au sein du Groupe, Lubomira a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités de carrière en dehors de L'Oréal.

Durant son passage chez L'Oréal, Lubomira a placé le Groupe à l'avant-garde du numérique et du e-commerce, pour une beauté plus connectée, plus personnalisée et plus sociale. Grâce à sa vision claire et inspirante, son expertise et son enthousiasme, elle a embarqué toutes nos équipes au service de cette ambition.

Le numérique est désormais pleinement intégré dans toutes les divisions, tous les pays et toutes les dimensions de notre activité, avec une attention particulière portée à la confidentialité des données et à l'éthique des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Le e-commerce est désormais notre plus grand marché et nos marques sont devenues des love brand digitales suivies sur les réseaux sociaux par des centaines de millions d'internautes.

Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a ajouté : 'Au cours des sept dernières années, Lubomira a transformé notre approche du numérique, qui est désormais pleinement intégrée dans l'ensemble de nos divisions, marques et pays. Grâce à son leadership, des millions de consommateurs à travers le monde peuvent désormais essayer du maquillage, choisir une coloration pour cheveux et effectuer des diagnostics de peau - à leur guise et où qu'ils soient. Nous tenons à remercier chaleureusement Lubomira et lui souhaitons beaucoup de succès pour la prochaine étape de sa carrière professionnelle.'

Cette nomination prend effet immédiatement.

À propos de L'Oréal

Depuisplus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 27,99 milliards d'euros et compte 85 400 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L'Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l'horizon 2030 et souhaite offrir de l'autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable.

Plus d'information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACTS L'ORÉAL

Actionnaires Individuels et Autorités de Marché

Christian MUNICH

+33 (0)1 47 56 72 06

[email protected]

Analystes Financiers et Investisseurs Institutionnels

Françoise LAUVIN

+33 (0)1 47 56 86 82

[email protected]

Médias

Polina HUARD

+33 (0)1 47 56 87 88

[email protected]

Standard : +33 (0)1 47 56 70 00

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l'application mobile L'Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).