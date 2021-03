L'Oreal : Nominations au Comité Exécutif de L'Oréal

Clichy, le 5 mars 2021 - L'Oréal annonce deux mouvements au sein du Comité Exécutif du Groupe.

Omar HAJERI est nommé Directeur Général de la Division Produits Professionnels et rejoint le COMEX. Il succède à Nathalie ROOS, qui souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière après neuf années passées chez L'Oréal.

De nationalité franco-tunisienne, Omar Hajeri est entré chez L'Oréal à l'issue d'un stage il y a 21 ans, et a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la Division Produits Professionnels. Il a notamment été en charge de la division aux Pays-Bas puis au Royaume-Uni et en Irlande, où il a modernisé l'organisation en la faisant évoluer vers un modèle multi canal. En 2019, il prend la tête de la division pour l'ensemble de la zone Europe de l'Ouest.

Commentant cette nomination, Nicolas Hieronimus explique : « Omar est un leader visionnaire, un grand professionnel aguerri au développement d'affaires, et un manager généreux. Toujours à l'écoute de ses collaborateurs comme de ses clients, il a cette capacité à saisir les nouvelles tendances et à mobiliser ses équipes vers toujours plus d'innovation. C'est aussi un pionnier de la transformation digitale. Omar, qui a joué un rôle majeur dans la réinvention de la DPP en Europe, a donné un nouvel élan à la division dans cette zone en 2020. J'ai donc toute confiance en lui pour prendre avec succès la direction de la division, avec l'appui des formidables équipes de la DPP pour l'accompagner dans ce nouveau défi. Il pourra notamment s'appuyer sur les talents de développeur de marques d'Arnaud Jeanteur, qui est nommé Directeur Général Adjoint de la DPP. Arnaud a joué un rôle majeur dans le développement du formidable plan d'innovations qui nourrit l'accélération de la division ».

Omar Hajeri succède à Nathalie Roos, qui avait rejoint le groupe L'Oréal en 2012 en tant que Directrice Générale de L'Oréal Allemagne, avant d'être nommée en 2016 Directrice Générale de la Division Produits Professionnels et membre du COMEX.

Jean-Paul Agon a déclaré : « Pendant les neuf dernières années, Nathalie a effectué un travail remarquable à la tête de L'Oréal Allemagne, puis à la Direction de la Division des Produits Professionnels, qu'elle a transformée en profondeur en la modernisant dans le respect de nos relations historiques avec nos partenaires coiffeurs. Sous son leadership, la division a traversé la crise sanitaire de 2020 avec succès et apporté un soutien majeur au secteur de la coiffure. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle ».

Cette nomination prend effet immédiatement.

Ersi PIRISHI sera nommée Directrice Générale de la zone Amérique Latine et rejoindra le COMEX. Elle succèdera à Javier SAN JUAN, qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite après 30 années au sein du Groupe cette année.

De nationalité franco-chypriote et pharmacienne de formation, Ersi Pirishi a commencé sa carrière dans le Groupe au service de la zone Amérique Latine, où elle était en charge du développement international de la marque La Roche Posay. Son parcours international au sein de la Division Cosmétique Active l'a ensuite menée du Brésil aux Etats-Unis en passant par les Pays-Bas, la France et l'Espagne, pays dans lesquels elle a exercé des fonctions de direction de marques, de division et de zone. Elle a ensuite été nommée en 2015 Directrice Générale multi-divisions de L'Oréal Grèce, avant de devenir en 2018 Directrice Adjointe de la Division Cosmétique Active, en charge de l'Europe de l'Ouest puis de tous les marchés.

Nicolas Hieronimus commente ainsi : « Ersi est une dirigeante complète aux multiples talents, qui sait allier vision stratégique, capacités d'exécution, proximité avec le terrain et engagement des équipes. Son parcours international et la variété des fonctions de direction qu'elle y a exercées en font la personne idoine pour prendre la suite de Javier. Je suis convaincu qu'Ersi sera une fantastique leader pour cette zone qu'elle aime tant et où elle a démarré sa carrière, et je serai très heureux de l'accueillir à cet effet au sein du COMEX ».

Elle succèdera à Javier San Juan, qui avait rejoint L'Oréal en 1991 et y a effectué une carrière internationale, notamment en tant que directeur financier de la Russie puis Directeur Général de la Roumanie, de l'Argentine, du Canada et du Mexique. Depuis 2016, il dirige l'ensemble de la zone Amérique Latine.

« Je veux saluer le parcours remarquable de Javier au cours de ces trente années. Gestionnaire hors pair, il a toujours su faire preuve d'un sens entrepreneurial aigu et d'un goût marqué pour l'innovation, tout en faisant éclore de nombreux talents. Sous son leadership, L'Oréal a d'ailleurs régulièrement gagné en parts de marché en Amérique Latine, jusqu'à y devenir en 2020 le n°1 du Luxe et réaliser une croissance à deux chiffres au Brésil », a commentéFrederic Rozé, Directeur Général Développement des Marchés.

Ersi Pirishi rejoindra la zone et le COMEX à l'automne 2021.

