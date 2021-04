L'Oréal : nomme une nouvelle Directrice Générale Digital

L'Oréal annonce la nomination d'Asmita Dubey en tant que Directrice Générale Digital et membre du comité exécutif du groupe. Elle succède à Lubomira Rochet, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe après sept ans passés chez L'Oréal.



Actuellement Directrice Générale des Media du Groupe et Directrice Générale Digital de notre Division Produits Grand Public, Asmita Dubey va engager la deuxième phase de la transformation numériquedu Groupe.



De nationalité indienne, avec une longue carrière en Chine, Asmita Dubey a commencé sa carrière dans le secteur de la publicité en Inde après une formation en statistique et économie.



Au sein du Groupe, Asmita Dubey a posé les bases de l'accélération du e-commerce de L'Oréal en Chine. Elle a mis en oeuvre les premiers partenariats commerciaux de L'Oréal avec Alibaba et Tencent et a créé un écosystème plus large de start-up, indique L'Oréal.





