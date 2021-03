L'Oréal : solarisation de l'usine de Vichy par Total

Données financières EUR USD CA 2021 30 297 M 36 073 M - Résultat net 2021 4 410 M 5 251 M - Tréso. nette 2021 5 682 M 6 766 M - PER 2021 40,5x Rendement 2021 1,36% Capitalisation 180 Mrd 214 Mrd - VE / CA 2021 5,74x VE / CA 2022 5,28x Nbr Employés 85 392 Flottant 42,2% Graphique L'ORÉAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique L'ORÉAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 314,10 € Dernier Cours de Cloture 320,80 € Ecart / Objectif Haut 12,2% Ecart / Objectif Moyen -2,09% Ecart / Objectif Bas -33,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jean-Paul Agon Chairman & Chief Executive Officer Alexis Perakis-Valat President-Consumer Products Division Christophe Babule Chief Financial Officer & Executive Vice President Laurent Attal Vice President & GM-Research & Innovation Barbara Lavernos EVP, Chief Operating & Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) L'ORÉAL 3.22% 214 796 KAO CORPORATION -9.55% 31 584 SHISEIDO COMPANY, LIMITED 8.38% 29 622 AMOREPACIFIC CORPORATION 19.90% 12 318 NATURA &CO HOLDING S.A. -3.07% 12 289 COTY INC. 23.93% 7 185