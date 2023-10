Paris (awp/afp) - Le géant des cosmétiques L'Oréal a marqué un ralentissement au troisième trimestre dans la progression de ses ventes, avec une hausse de 4,5% de son chiffre d'affaires à 10 milliards d'euros, pénalisé par le marché chinois, à la reprise plus lente que prévu.

"Dans un contexte économique et géopolitique incertain, nous restons confiants dans notre capacité" à faire mieux que le marché et "à réaliser en 2023 une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", assure le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, cité dans un communiqué.

L'Oréal, qui réalisait depuis plusieurs trimestres des progressions à deux chiffres de ses ventes, était passé sous les 10% au deuxième trimestre 2023 à 10,193 milliards (+9,5%).

Sur les 9 premiers mois de 2023, le groupe réalise un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% à 30,57 milliards d'euros.

"En dépit de la reprise plus lente qu'attendu du marché de la beauté en Chine continentale" et d'une nouvelle politique de la Chine sur les achats des touristes ("travel retail"), "L'Oréal a continué de progresser à un rythme élevé", se félicite M. Hieronimus.

Au troisième trimestre, les ventes du groupe en Asie du Nord sont en recul de 15% à 2,04 milliards d'euros et de 4% sur les neuf premiers mois, pénalisées par une "reprise lente en Chine" et le changement de politique du pays sur le "travel retail". La Chine a en effet décidé d'encadrer les achats à l'étranger de Chinois qui revendent dans le pays.

L'effet "peut durer deux mois, trois mois, on ne sait pas", a expliqué le directeur général administration et finance de L'Oréal Christophe Babule lors d'un échange téléphonique avec des analystes. "Cela aura des effets sur les prochains mois", a-t-il dit, ajoutant ne pas être "inquiet car la majorité de notre activité est en Chine continentale".

"À court terme, ce sera négatif, mais à moyen et long terme, c'est très positif car, en fin de compte, ce marché revient en Chine continentale et contribuera à l'accélération de la Chine continentale où nous avons à la fois de meilleures parts de marché et beaucoup de potentiel", a estimé Nicolas Hieronimus lors du même échange téléphonique.

La division luxe également touchée ___

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes en Amérique du Nord grimpent de 11% à 8,3 milliards d'euros grâce à une hausse dans "toutes les divisions".

L'Europe, qui reste le plus gros marché de l'Oréal, progresse de 15,3% sur neuf mois à 9,74 milliards d'euros de ventes. La croissance est "répartie dans tous les pays, avec une dynamique particulièrement forte" dans les zones "Allemagne-Autriche-Suisse et Espagne-Portugal", "au Royaume-Uni, dans les Pays Nordiques ainsi qu'en Europe de l'Est", selon le groupe.

L'Amérique latine fait un bond de 27,4% et atteint 2,29 milliards d'euros de ventes. La zone Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne, dépasse les 2,5 milliards d'euros de ventes (+15,6%).

La division luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani...) voit ses ventes reculer de 3% à 3,5 milliards d'euros, également pénalisées par le changement de politique de Pékin vis-à-vis des touristes et par une reprise plus lente que prévu du marché chinois. Le chiffre d'affaires sur neuf mois de la division atteint 10,8 milliards d'euros (+2,9%).

Les produits grand public (Garnier, Maybelline, L'Oréal Paris...) progressent de 10,8% sur neuf mois et atteignent près de 11,5 milliards d'euros, tirés par l'Europe et les "marchés émergents", notamment le Mexique et le Brésil.

Les produits professionnels (Kerastase, Redken...) atteignent 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires (+5,1%) avec "des progressions remarquables en Chine continentale, en Inde et aux États-Unis".

La beauté dermatologique (La Roche-Posay, CeraVe, Vichy...) fait un bond de 24,3% et s'approche des 5 milliards d'euros de ventes.

afp/rp