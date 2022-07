L'Oréal pourrait continuer à augmenter ses prix de manière ciblée, selon son PDG

Le fabricant du mascara Maybelline et des parfums Lancome a dépassé les attentes avec une croissance des ventes de 13,4 % au deuxième trimestre, profitant d'un fort rebond des ventes de maquillage avec la reprise des activités sociales. L'entreprise a également contrecarré la tendance au déclin de l'industrie du luxe et de la mode en Chine, avec des ventes plus élevées malgré les fermetures d'usines dans le pays.

Malgré des perspectives incertaines pour le second semestre de l'année, la société est "globalement assez confiante, voire optimiste", quant aux perspectives commerciales, selon le dirigeant, qui est devenu PDG de la plus grande société de produits de beauté au monde il y a un peu plus d'un an.

La hausse des coûts des intrants a surtout affecté la division des produits de consommation du groupe, qui a concentré ses efforts sur des augmentations de prix ciblées ainsi que sur l'introduction de nouveaux produits à des prix plus élevés.

"Au lieu de dire que nous allons tout augmenter du même pourcentage, nous l'avons vraiment affiné", a déclaré M. Hieronimus, notant que l'entreprise n'a pas connu de réduction des volumes de marchandises vendues, mais que "nous avons plutôt continué jusqu'à présent à constater une mise à niveau des consommateurs dans chaque catégorie".

S'exprimant depuis son bureau du 10e étage avec une vue imprenable sur Paris, M. Hieronimus a déclaré que si les négociations avec les détaillants sur les augmentations de prix ne sont "jamais faciles", il n'y a pas eu de blocages ou de "luttes vraiment difficiles".

L'Oréal a légèrement diminué la proportion de ses dépenses de publicité et de promotion au cours du premier semestre pour atteindre 31,5 % de son chiffre d'affaires, se calmant après une forte poussée post-pandémie l'année dernière, lorsqu'elle a lancé des produits qui avaient été retenus pendant les fermetures, notamment une ligne de maquillage sous le label Valentino.

M. Hieronimus a déclaré que l'entreprise pourrait maintenir une proportion similaire d'investissements au cours du second semestre de l'année.

"Il est possible que nous appliquions la même recette", a-t-il déclaré.