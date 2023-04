L'Oréal rachète Asop au brésilien Natura pour $2,52 milliards

4 avril (Reuters) - L'Oréal a conclu mardi un accord avec le groupe brésilien Natura & Co pour acquérir la marque australienne Asop pour une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros), ce qui lui permettra de renforcer sa présence sur le segment des cosmétiques de luxe tout en se développant à l'international, notamment en Chine.

Pour l'Oréal, qui détient les marques Maybelline ou encore Lancôme, cette acquisition d'une marque est la plus importante jamais réalisée, selon des données de Dealogic.

L'opération permet parallèlement à Natura, propriétaire d'Avon ou de The Body Shop, d'obtenir un apport financier crucial alors que le groupe brésilien est miné par des dettes et a vu ses marges se rétrécir.

"Asop tire avantage de tous les courants de consommation ascendants actuels et L'Oréal contribuera à accélérer son énorme potentiel de croissance, notamment en Chine et dans le 'travel retail'", a déclaré le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, dans le communiqué.

Le groupe français est réputé pour sa capacité à acheter des marques émergentes et les développer grâce à son réseau de distribution mondial, souligne Ian Simpson, analyste chez Barclays.

"Étant donné que L'Oréal a toujours su créer de la valeur à partir de ses récentes acquisitions, nous nous attendons à ce que cette transaction soit bénéfique pour le sentiment, malgré sa taille limitée par rapport à L'Oréal", indique-t-il.

A la Bourse de Paris, l'action L'Oréal gagnait à 8h00 GMT 0,21% à 416,40 euros quand le CAC 40 progressait au même moment de 0,18%.

Asop, la marque la plus rentable de Natura, est distribuée dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Asie et a réalisé l'an dernier 537 millions de dollars de ventes, en hausse de 21% sur un an à taux de change constant.

Créée en 1987, la marque est notamment entrée l'an dernier en Chine - l'un des marchés les plus dynamiques pour les cosmétiques - "avec une solide performance qui a dépassé les attentes".

En pleine restructuration, Natura a précisé que l'opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2023. (Reportage Peter Frontini à Sao Paulo, Scott Murdoch à Sydney, Kane Wu à Hong Kong et Mimosa Spencer à Paris, rédigé par Jean Terzian et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)