L'Oréal : signe un partenariat exclusif avec Verily

L'Oréal et Verily ont annoncé un partenariat exclusif dans l'univers de la beauté, destiné à faire avancer la santé de la peau.



Ce premier partenariat devrait donner jour à deux programmes visant à mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané.



Le premier est une collaboration de recherche stratégique. Le second est un partenariat entre l'équipe R&D de Verily et la Division Cosmétique Active de L'Oréal.



