L'Oreal : un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 14,6%

À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe L'Oréal au premier trimestre 2023 atteint 10,38 milliards d'euros, soit une croissance de 14,6%. À fin mars, toutes les Divisions du groupe de luxe ont affiché une croissance. Sur cette période, la Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance forte de 34,6% à données publiées à 1,68 milliard d'euros. Cette Division croît significativement plus vite que le marché mondial de la dermocosmétique, qui poursuit son expansion.



La Division des Produits Grand Public démarre l'année 2023 par un trimestre en très forte progression avec une croissance de 15,7 % en publié, s'élévant à 3,82 milliards d'euros. Cette Division surperforme le marché et tire profit de sa stratégie de premiumisation tout en continuant à croître de façon significative en volume.



En Europe, le groupe a accéléré sa croissance et enregistre une progression de 16,6 % à données publiées. Le marché européen de la beauté est resté très dynamique au premier trimestre, porté par les catégories maquillage, parfums et soins de la peau, démontrant à nouveau l'appétit des consommateurs européens pour la beauté. L'Oréal affiche une croissance soutenue tant en volume qu'en valeur, avec des performances remarquables en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, dans les pays scandinaves et en Pologne.



L'activité de l'Oréal en Amérique du Nord est en progression de 22,2 % à données publiées. L'Oréal accélère sa croissance, tirant parti de sa force d'innovation et sa stratégie de valorisation. Dans cette zone, la croissance de la Division des Produits Grand Public est notamment portée par le succès des innovations de Maybelline New York et L'Oréal Paris en maquillage, de Garnier en soin de la peau et de L'Oréal Paris en soin capillaire.