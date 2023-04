L'Oréal va racheter Aesop pour une valeur d'entreprise de 2,53 mds de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant des produits de beauté L'Oréal a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir conclu un accord avec Natura & Co en vue du rachat de la marque australienne de cosmétiques Aesop pour une valeur d'entreprise de 2,53 milliards de dollars.

"Fondée en 1987, Aesop est mondialement reconnue pour ses produits pour la peau, les cheveux et le corps. Avec son packaging ambré iconique, ses formules vegan durables, ses ingrédients naturels et son service client personnalisé, Aesop est devenue une marque mondiale iconique disponible dans les boutiques haut de gamme, les espaces beauté et les hôtels de luxe du monde entier", a souligné L'Oréal dans un communiqué.

Le groupe a précisé que la marque australienne était distribuée dans quelque 400 points de vente en Amérique, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, et a ouvert un premier magasin en Chine en 2022.

Aesop a réalisé des ventes de 537 millions de dollars en 2022, a également indiqué L'Oréal.

Nicolas Hieronimus, le directeur général de L'Oréal, a estimé dans un communiqué que "Aesop tir[ait] avantage de tous les courants de consommation ascendants actuels et L'Oréal contribuera à accélérer son énorme potentiel de croissance, notamment en Chine et dans le Travel retail".

L'acquisition est soumise à "certaines autorisations réglementaires usuelles et autres conditions de réalisation habituelles", a indiqué L'Oréal.

Natura & Co. est notamment propriétaire de la marque de cosmétiques The Body Shop.

