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L'oreal : CA au S1 en hausse de 20,7% à 15,19 milliards d'euros

29/07/2021 | 18:17
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29 juillet (Reuters) - L'OREAL SA:

* AU S1, MARGE D'EXPLOITATION À 19,7 %, EN AUGMENTATION DE 170 POINTS DE BASE

* AU S1, FORTE PROGRESSION DU BNPA : + 21,1 % À 4,63 EUR

* AU S1, CHIFFRE D'AFFAIRES : 15,19 MILLIARDS D'EUROS * + 20,7 % À DONNÉES COMPARABLES

* FORTE ACCÉLÉRATION EN AMÉRIQUE DU NORD : + 44,7 % AU SECOND TRIMESTRE

* NOUS RESTONS PLUS QUE JAMAIS CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ À SURPERFORMER LE MARCHÉ ET À RÉALISER UNE ANNÉE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS

* AU 30 JUIN 2021, APRÈS PRISE EN COMPTE DE LA DETTE FINANCIÈRE DE LOCATION POUR UN MONTANT DE 1 579 MILLIONS D'EUROS, LA TRÉSORERIE NETTE S'ÉTABLIT À 2 372,8 MILLIONS D'EUROS

* AU SECOND SEMESTRE, NOUS ALLONS POURSUIVRE NOTRE PLAN OFFENSIF DE LANCEMENTS DE PRODUITS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 4 462 M 5 303 M -
Tréso. nette 2021 5 681 M 6 752 M -
PER 2021 48,1x
Rendement 2021 1,14%
Capitalisation 216 Mrd 257 Mrd -
VE / CA 2021 6,83x
VE / CA 2022 6,26x
Nbr Employés 85 392
Flottant 42,2%
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