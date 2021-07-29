L'oreal : CA au S1 en hausse de 20,7% à 15,19 milliards d'euros

29 juillet (Reuters) - L'OREAL SA:
* AU S1, MARGE D'EXPLOITATION À 19,7 %, EN AUGMENTATION DE
170
POINTS DE BASE
* AU S1, FORTE PROGRESSION DU BNPA : + 21,1 % À 4,63 EUR
* AU S1, CHIFFRE D'AFFAIRES : 15,19 MILLIARDS D'EUROS * +
20,7 % À
DONNÉES COMPARABLES
* FORTE ACCÉLÉRATION EN AMÉRIQUE DU NORD : + 44,7 % AU
SECOND
TRIMESTRE
* NOUS RESTONS PLUS QUE JAMAIS CONFIANTS DANS NOTRE CAPACITÉ
À
SURPERFORMER LE MARCHÉ ET À RÉALISER UNE ANNÉE DE CROISSANCE DU
CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS
* AU 30 JUIN 2021, APRÈS PRISE EN COMPTE DE LA DETTE
FINANCIÈRE DE
LOCATION POUR UN MONTANT DE 1 579 MILLIONS D'EUROS, LA
TRÉSORERIE NETTE S'ÉTABLIT À 2 372,8 MILLIONS D'EUROS
* AU SECOND SEMESTRE, NOUS ALLONS POURSUIVRE NOTRE PLAN
OFFENSIF
DE LANCEMENTS DE PRODUITS
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(Gdansk Newsroom)