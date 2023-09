COMMUNIQUÉ

LE GROUPE L’ORÉAL REJOINT ORIENT EXPRESS EN TANT QUE SPONSOROFFICIEL

DE L’EQUIPAGE CHALLENGER FRANÇAIS DE LA 37ÈMEAMERICA'S CUP

ET DES ÉQUIPES JEUNES ET FÉMININES DE L'AMERICA'S CUP

L'équipage Challenger français remporte sa première victoire dans la régate préliminaire à Barcelone

Clichy, 18 septembre 2023 – Le Groupe L’Oréal annonce aujourd’hui être sponsor officiel de l’équipe Orient Express Racing, le challenger français de la 37ème édition de l’America’s Cup. Le Groupe L'Oréal et Orient Express s'associent également en tant que co-partenaires des équipes françaises jeunes et féminines, dans la première édition de l’America's Cup qui innove en mettant en place une course exclusivement féminine.

La voile est une incarnation de l’esprit de compétition, de l’importance du travail d’équipe et de la capacité à dompter les éléments. Depuis 1851, l’America’s Cup fait la démonstration des prouesses humaines et technologiques dans une compétition de vitesse, d’agilité et d’endurance. L’America’s Cup 2024 est une vitrine pour les athlètes d’élite et les jeunes talents de la voile, tous en lice pour le plus vieux trophée de l’histoire du sport.

Les équipes Challenger, Jeunes et Féminines concourront chacune dans leur propre catégorie, équipées des dernières technologies et innovations nautiques. Une attention particulière sera portée sur les équipes Jeunes et Féminines, qui participeront sous la bannière Orient Express - L'Oréal Racing Team. Les deux équipes régateront à bord, d’un AC40, monocoque monotype à foils spectaculaire. Quant aux équipes Challenger, elles se confronteront sur des AC75, utilisés pour la première fois lors de la 36ème America’s Cup en 2021, édition la plus regardée de l’histoire qui avait réuni 941 millions de téléspectateurs dans le monde1.

« Nous sommes ravis de faire partie de l'aventure de l’America’s Cup, en ce moment historique qui voit des athlètes féminines concourir pour la première fois dans une courseréservée aux femmes, apportant ainsi une nouvelle énergie et une formidable détermination à ce sport », a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général du Groupe L'Oréal.« Fiers de notre héritage français, nous sommes honorés de nous associer à Orient Express pour soutenir l’ensemble de l’équipe de France participant à cette compétition. Une occasion unique de renforcer nos valeurs communes que sont la diversité, l’innovation et le travail d’équipe dans une même quête d’excellence. »

« En tant que passionné de voile, je me réjouis que le Groupe L’Oréal soit sponsor de l’équipage français del’America’s Cup. Et ainsi de partager l’amour des sports maritimes avec de nouveaux publics et de mettre davantage en valeur la splendeur de la mer », a déclaré Christophe Babule, Directeur Général Administration et Finances du Groupe L’Oréal. « Plus qu’une compétition de voile prestigieuse, l’America’s Cup est un puissant rappel de notre responsabilité dans la protection de la planète et de nos océans, et de la nécessité d’en préserver la beauté pour les générations futures. »

« Nous sommes très heureux de voir le Groupe L'Oréal rejoindre notre équipe Orient Express Racing pour relever le défi. Au-delà de notre passion commune pour le sport et la voile, nous partageons des valeurs d'excellence et d'innovation. Nos engagements respectifs en faveur de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et du développement durable sont en parfaite adéquation et seront gage d’une collaboration emblématique. C’est également une belle opportunité de montrer ce que les équipes françaises ont de mieux à offrir aux courses de l’America’s Cup », a déclaré Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor.

« Comme Orient Express, L'Oréal est un groupe français emblématique, qui incarne le savoir-faire et l'excellence de notre pays à travers le monde. Nos trois équipes - Challenger, Youth et Women - partagent cette ambition », a déclaré Stéphane Kandler, Directeur Général d'Orient Express Racing Team. « Nous sommes très fiers de compter le groupe L'Oréal comme partenaire officiel de l'Orient Express Racing Team. Ensemble, nous nous apprêtons à écrire l’un des plus beaux chapitres du sport français”.

Avant l'America's Cup, la Women's America's Cup et la Youth America's Cup à l'automne 2024, six équipes Challenger s’affrontent lors des épreuves préliminaires. L’'équipe française a remporté la première course de l’événement inaugural de la 37e America’s Cup qui s’est déroulé le week-end passé, à Vilanova i La Geltrú, près de Barcelone. La prochaine régate se déroulera du 29 novembre au 2 décembre 2023 à Jeddah, en Arabie Saoudite.

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travelretail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

