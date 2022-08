La beauté et la bête de l'inflation : "l'effet rouge à lèvres" pour protéger Estee Lauder et Coty

Ce phénomène, selon lequel les consommateurs achètent davantage de produits de beauté au lieu d'articles coûteux en période de ralentissement économique, devrait amortir le choc des fermetures des principaux marchés de la beauté en Chine, selon les analystes.

"L'idée générale est que les consommateurs vont investir dans de petits luxes qui augmentent leur confiance et leur attractivité perçue pendant les périodes d'incertitude", a déclaré Jennie Liu, maître de conférences et directrice exécutive du Yale Center for Customer Insights.

GRAPHIQUE : Croissance des ventes d'Estee Lauder et de Coty

LE CONTEXTE

Alors que les États-Unis sont au bord de la récession, la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité a rendu les consommateurs attentifs à la manière dont ils dépensent leur argent. Mais les entreprises du secteur de la beauté devraient s'en sortir relativement indemnes.

Pendant la récession de 2008, la beauté est presque devenue à l'épreuve de la récession, car "c'était une sorte de facteur de joie" pour les clients, a déclaré Ashleigh Barker, directrice du Consumer Group de la banque d'investissement mondiale Lincoln International.

Estee Lauder devrait afficher une hausse de 15% sur le continent américain, selon les données IBES de Refinitiv.

Le mois dernier, L'Oréal, propriétaire de Maybelline, a annoncé de fortes ventes comparables au deuxième trimestre, soulignant la demande pour "beaucoup de couleur", alors que les rouges à lèvres et les parfums se sont envolés des rayons avec la reprise de la vie sociale après deux ans.

Rebecca Scheuneman, analyste de Morningstar Research, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le maquillage et les parfums haut de gamme soient particulièrement résistants, les clients à revenu élevé restant pour la plupart immunisés contre l'inflation.

Les rouges à lèvres conviennent parfaitement à celles qui cherchent à donner un coup de pouce à leur confiance sans grever leur budget, par rapport aux produits de luxe coûteux tels que les sacs à main, a déclaré Kunal Sawhney, directeur général de la société de recherche sur les actions Kalkine Group.

Le

rouge à lèvres Tom Ford d'Estee Lauder coûte environ 58 dollars aux États-Unis, tandis que le Rouge à Lèvres de Gucci fabriqué par Coty coûte 42 dollars

LES FONDAMENTAUX

* Le fabricant de cosmétiques CoverGirl, Coty, devrait annoncer des ventes de 1,14 milliard de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 7,4 % par rapport à l'année précédente, selon les analystes interrogés par Refinitiv.

* Estee devrait annoncer des ventes de 3,44 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une baisse de 12,7 % par rapport à l'année précédente.

le sentiment de la Bourse

* La note moyenne actuelle de 26 analystes sur le titre Estee est "acheter", avec 18 analystes ayant une note "acheter" ou plus.

* L'objectif de prix médian est de 306 $, soit environ 11 % au-dessus du dernier cours de clôture d'Estee.

* La note moyenne actuelle de 14 analystes sur Coty est "acheter", avec six analystes ayant une note "acheter" ou plus.

* L'objectif de cours médian est de 10,13 $, soit environ 29 % de plus que le dernier cours de clôture de Coty.

GRAPHIQUE : Actions Estee vs Coty (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/buzz/akpezkjyzvr/Captureelcoty.PNG)