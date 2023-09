LE 14 RUE ROYALE, ADRESSE HISTORIQUE DU GROUPE L’ORÉAL,



DEVIENT LE VISIONNAIRE – ESPACE FRANÇOIS DALLE

4200 mètres carrés dédiés à la transmission et à l’innovation

pour saisir ce qui commence et créer le futur de la beauté

Clichy, 29 septembre 2023 – Après plusieurs années de travaux et de transformation, Le Visionnaire – Espace François Dalle a été inauguré le 28 septembre 2023. Ce nouvel espace invite à découvrir, au lieu même du siège historique de L’Oréal un tout nouvel univers de 4200 mètres carrés, dédié à la transmission de la culture, à l’inspiration et la créativité pour innover et inventer le futur de la beauté.

Situé au croisement de la rue Saint-Honoré et de la rue Royale à Paris, l’immeuble est l’un des chefs-d’œuvre architecturaux du 18ᵉ siècle français, érigé par l’architecte Ange-Jacques Gabriel, et dont la façade et la toiture sont inscrites au titre des monuments historiques. Cette adresse est aussi le berceau du métier originel de L’Oréal, la coiffure, et le lieu où furent inventés des produits qui ont souvent révolutionné la vie quotidienne.

Aujourd’hui, l’édifice a été intégralement repensé par le talentueux architecte Alain Moatti, dont la gageure fut de réaliser la symbiose entre héritage et une ultra modernité, reflétant la nouvelle vocation du lieu, celle d’écrire la suite de l’aventure L’Oréal et d’inventer les produits les plus innovants pour répondre à toutes les aspirations de beauté.

« Le Visionnaire est le pont idéal entre le passé et l’avenir de L’Oréal. Ce lieu réaffirme nos valeurs, notre croyance absolue en l’innovation et notre attachement à la transmission. Le parti-pris futuriste de son architecture invite à l’audace, à l’esprit d’avant-garde. Avec une ambition : cultiver, ensemble, la capacité de notre Maison à se réinventer sans cesse pour s’adapter aux révolutions du monde. L’Aventure de L’Oréal continuera de s’écrire là-même où elle a commencé » déclare,Jean-PaulAgon, Président du Groupe L’Oréal.



Pensé pour et par les L’Oréaliens, entièrement voué à accueillir les collaborateurs de L’Oréal du monde entier et leurs partenaires, le Visionnaire est ainsi ce lieu rêvé puis créé, du collaboratif fructueux, du bouillonnement créatif, du futur en devenir.

Inspiré par la vision de François Dalle, Directeur général de L’Oréal de 1957 à 1984, le lieu nourrit cet esprit d’atelier et de « bivouac », propice aux échanges libres et aux idées les plus disruptives.

Pensé dans sa conception même pour reproduire le cheminement créatif et le processus d’innovation de L’Oréal, Le Visionnaire s’articule autour de 21 salles consacrées aux racines et à l’histoire, à la transmission de la culture, à l’inspiration et à l’expérimentation.

Pour Nicolas Hieronimus, Directeur général du Groupe L’Oréal, «Le Visionnaire immerge dans notre culture et dans nos racines puissantes qui ont toujours fait la force de L’Oréal pour bâtir l’avenir. Il est aussi un véritable incubateurde créativité, d’intelligence collective, d’expérience et d’expérimentation, servi par le meilleur de la technologie pour inspirer et saisir ce qui commence comme le disait François Dalle.Entièrement conçu sur un mode collaboratif, il offre à la fois une plongée dans l’âme de notre Maison et une exploration profonde du monde, pour permettre à nos collaborateurs d’inventer ensemble la beauté du futur ».

Le meilleur de latechnologie

Le visionnaire est un lieu équipé des technologies les plus pointues. Ses différents espaces proposent des expériences digitales inédites, comme un cabinet de curiosités connecté ou encore le mur digital composé d’un ruban d’écrans tactiles, doté d’un puissant système d’intelligence artificielle, et qui propose en temps réel images et datas, pour renforcer le processus de création des équipes.

Une ambition reflétée par une architecture unique

Le Groupe L’Oréal a souhaité une architecture qui reflète et traduise ce mouvement de balancier permanent entre héritage et avenir, transmission et innovation. Et c’est à l’architecte Alain Moatti qu’il confie cette tâche de restauration et de réinvention.

A l’arrivée, un geste architectural inédit où une haute verrière galbée de forme ovoïde se dresse entre les murs en pierre de taille. Ce concept , avec sa coque de verre et d’acier monumentale est le fruit d’un travail d’une extrême technicité, rendu possible par la technologie et la collaboration avec Bellapart, l’une des entreprises les plus expertes au monde en matière de constructions innovantes et d’architectures complexes.

« C’est ainsi que revêtu d’une coque en laque réfléchissante, Le Visionnaire offre une image toujours changeante, quasi abstraite, faite de reflets de temps et de, lumières qui impriment des rythmes et des perspectives : irisation des matins, incandescence lumineuse du soir… La réalisation spectaculaire de l’œuf illustre ici tout ce que L’Oréal rend possible », explique Alain Moatti, Architecte fondateur du cabinet Moatti & Rivière.

Le Visionnaire – Espace François Dalle , un hommage à un dirigeant emblématique

Le Visionnaire-Espace François Dalle rend hommage à un dirigeant emblématique du Groupe qui a développé l’entreprise d’une PME à une grande entreprise leader mondial de son marché. François Dalle incarne l‘esprit pionnier qui a toujours prévalu chez L’Oréal, l’innovation et la culture qu’il a façonnée.

« Le 14 rue Royale est un lieu historique et symbolique associé depuis tant d’années au nom de L’Oréal. Si cette maison porte témoignage des produits qui ont fait la réputation de L’Oréal, elle porte aussi la mémoire des hommes et des femmes qui en ont façonné le développement depuis plus d’un siècle. Je pense en particulier à une poignée de patrons qui ont œuvré et œuvrent encore pour bâtir cette maison. Et parmi tous ceux qui ont fait L’Oréal, il y a un nom qui m’est particulièrement cher aujourd’hui : celui de François Dalle. » témoigne Françoise Bettencourt Meyers, actionnaireprincipaledu Groupe L’Oréal. Elle ajoute : « Travailleur infatigable, sensible, exigeant avec lui-même et les autres, il aimait faire confiance, responsabiliser, entrainer avec lui, bousculer les limites qu’on se met à soi-même. François Dalle était d’une intelligence hors du commun, charismatique. »

Faire de l’Académie de coiffure l’une des plus belles au monde

La coiffure, métier originel de L’Oréal, et son Académie reprendront leurs quartiers avec plus de 750 mètres carrés dédiés à la maîtrise du geste, des textures et des couleurs pour former les professionnels de la coiffure .Sous la coupole de la verrière, l’espace de formation, hautement digitalisé, hybride et agile, offrira une expertise de pointe et une expérience unique. « Berceau de la coiffure, c’est au 14 rue Royale qu’ont été imaginés et créés durant des décennies les produits et les gestes de beauté qui ont participé à la création du métier de coiffeur. C’est un espace où la Division des Produits Professionnels va continuer, aux côtés des coiffeurs du monde entier, à innover, se réinventer et accompagner les transformations de ce métier que nous accompagnons depuis près de 115 ans », déclare Omar Hajeri, Directeur Général Produits Professionnels, Groupe L’Oréal.

Le Visionnaire -Espace François Dalle en quelques chiffres

4.200 mètres carrés

Une verrière de 25 mètres de hauteur et composée de 288 nœuds d’acier assemblant 188 panneaux de verre

21 espaces, tous différents et uniques, répartis sur 5 étages

Plus de 2500 documents d’archives numérisés

335 produits iconiques exposés





