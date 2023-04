Le Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature accélère ses efforts pour la préservation de la biodiversité avec trois nouveaux investissements

LE FONDS L’ORÉAL POUR LA RÉGÉNÉRATION DE LA NATURE ACCELÈRE SES EFFORTS POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ AVEC TROIS NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

Des projets à fort impact visant à lutter contre la perte de biodiversité grâce à la reforestation et la restauration des écosystèmes

Clichy, le 20 avril 2023 – A l’occasion de la Journée de la Terre, L'Oréal dévoile trois nouveaux projets soutenus par son Fonds pour la Régénération de la Nature : NetZero, ReforesTerra et Mangroves.Now. Ces derniers ont été sélectionnés pour leurs approches innovantes en matière de capture du carbone dans les sols, de reforestation et de restauration des mangroves ainsi que pour leur potentiel à générer un impact positif de grande envergure sur l’environnement et les communautés locales.

Selon la COP151, un million d’espèces sont déjà menacées d’extinction et 75 % de la surface terrestre a été significativement altérée. Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) appelle ainsi à une plus grande coopération mondiale dans les efforts de préservation de la biodiversité2. Sous cette impulsion L'Oréal accélère, au sein et au-delà de sa propre chaîne de valeur, son engagement de longue date en faveur de la biodiversité. À ce jour, Le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature a investi 22 millions d'euros dans différents projets. Par ce biais, L'Oréal renforce son engagement avec des partenaires dont l’expertise est reconnue dans la régénération des terres dégradées et des mangroves, ainsi que dans la restauration des zones marines et des forêts.

Ces projets ont été sélectionnés suivant une analyse approfondie et sur la base de critères clés ; notamment leur business model, leur viabilité économique ainsi que leurs impacts environnementaux et sociaux positifs :

NetZero est une climatech française opérant dans des zones tropicales, comme au Cameroun et au Brésil, spécialisée dans la captation long terme de carbone atmosphérique en transformant des résidus agricoles en biochar. Le biochar est un carbone stable et non polluant qui peut être utilisé pour régénérer les sols dégradés. Le GIEC le considère comme une solution viable et estime le potentiel de séquestration du biochar entre un et deux milliards de tonnes de CO 2 par an.

ReforesTerra a pour ambition de restaurer 2 000 hectares de terres dégradées par l’élevage - l'un des plus grands défis auxquels l'Amazonie est confrontée. Le projet engagera des petits exploitants agricoles à planter directement de nouveaux arbres et à créer un environnement favorable à la régénération naturelle des forêts du bassin inférieur du Rio Jamari de Rondônia, couvrant 75 % de la zone du projet. Les 25 % restants bénéficieront d'une plantation stratégique en petits clusters, pour attirer la faune et permettre la propagation naturelle de nouvelles forêts. Ce projet Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR) est un des plus ambitieux au Brésil.

Mangroves.Now contribuera au développement de projets communautaires de restauration des mangroves dans les pays d'Asie du Sud tels que le Bangladesh, l'Inde et le Sri Lanka. Ces trente dernières années, cette région a été la plus touchée par la déforestation des mangroves. Mangroves.Now permettra le financement de projets à petite échelle avec des ONG locales. L’objectif étant de restaurer environ 20 000 hectares de terres précédemment dégradées et d'assurer un partage équitable des bénéfices avec les communautés locales.

« Chez L'Oréal, notre engagement environnemental va au-delà de nos activités. Il est de notre responsabilité de relever les défis les plus urgents d'aujourd'hui, comme l'érosion de la biodiversité et son impact social et écologique », a déclaré Rachel Barré, Directrice du Leadership Environnemental du Groupe L'Oréal. « Le Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature est un moyen d’action solide pour assurer un avenir plus durable pour tous. En soutenant ces nouveaux projets, notre objectif est de contribuer à restaurer la biodiversité de la planète et à préserver ses écosystèmes abondants. »

« Notre vision de la création de valeur est celle d’une performance financière intrinsèquement liée à l'impact environnemental et socio-économique », a déclaré Muriel Atias, Directrice des Investissements du Groupe L'Oréal. « Le Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature est un catalyseur de création de valeur durable, porté par des capitaux privés, permettant l'accélération de solutions environnementales offrant des bénéfices à long terme. Grâce à notre stratégie d'investissement à impact, nous pouvons jouer un rôle important dans la lutte contre la perte de biodiversité, en partenariat avec des experts locaux. »

Créé en 2020, le Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature est un fonds d’investissement à impact doté de 50 millions d’euros. En 2021, L'Oréal a annoncé les deux premiers bénéficiaires du fonds : la Real Wild Estates Company (RWEC), la première entreprise de réensauvagement du Royaume-Uni ; et la start-up technologique Rize qui contribue à accélérer la transition agricole bas-carbone en Europe. Le Fonds est géré par Mirova Natural Capital, filiale de Natixis Investment Managers, l'un des pionniers de l'investissement dans le capital naturel.

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et engagée en faveur de la responsabilité sociale et environnementale. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements ambitieux en matière de développement durable, énoncés dans notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la Tech et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

À propos du Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature

Le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature est un fonds d’investissement à impact doté de 50 millions d’euros géré par Mirova, la société de gestion d’actifs affiliée à Natixis Investment Managers et dédiée à l’investissement durable. LFNR est exclusivement dédié à L'Oréal et ses parts ne peuvent être souscrites par des tiers. Ce document ne peut être interprété comme une commercialisation (au sens de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs) de LFNR.

LFNR a pour objectif de soutenir des projets de conservation ou de restauration des habitats. Plus spécifiquement, le portefeuille comprendra des projets soutenant la régénération des sols dégradés et des mangroves, ainsi que la restauration des zones marines et des forêts. Au-delà de la restauration écologique, ces projets aideront aussi à répondre aux besoins sociaux des communautés alentours, à travers le développement de moyens de subsistance durables (agriculture et pêche durables, éco-tourisme, commercialisation de crédits carbone). Elles vivront dans un environnement plus sain, bénéficieront de nouvelles opportunités économiques et seront plus résilientes au changement climatique.

- À l’horizon 2030, le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature aura contribué à restaurer un million d’hectares d’écosystèmes dégradés.

- À l’horizon 2030, le Fonds aura contribué à capturer 15 à 20 millions de tonnes de CO 2 .

- Il aura créé des centaines d’opportunités d’emploi.

CONTACTS

L’ORÉAL

Standard

+33 (0)1 47 56 70 00 Actionnaires individuels

et Autorités de Marché

Pascale GUERIN

+33 (0)1 49 64 18 89

Pascale.guerin@loreal.com Analystes financiers

et Investisseurs Institutionnels

Françoise LAUVIN

+33 (0)1 47 56 86 82

Francoise.lauvin@loreal.com Médias

Noëlle CAMILLERI

+33 (0)6 79 92 99 39

Noelle.camilleri@loreal.com







Brune DIRICQ

+33 (0)6 63 85 29 87

Brune.diricq@ loreal.com





Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Suivez-nous sur Twitter

1 Conférence des Nations Unies sur la Biodiversité (COP15), Montréal, Canada, Décembre 2022

2 Changement climatique 2022 : Impacts, Adaptation et Vulnérabilité, GIEC, février 2022

Pièce jointe