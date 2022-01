Partenariat L'Oréal et Verily (Alphabet) pour la "santé de la peau"

Paris (awp/afp) - Le géant mondial des cosmétiques L'Oréal a annoncé jeudi un partenariat avec Verily, la division santé d'Alphabet (la maison mère de Google) pour développer des programmes sur la "santé de la peau".

Ce partenariat, "premier de cette nature dans l'industrie cosmétique", selon L'Oréal, doit aboutir sur "deux programmes visant à mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané", selon un communiqué diffusé jeudi.

Le premier de ces programmes met en commun le savoir scientifique de L'Oréal sur la peau et ses soins et les connaissances issues des données (data) de Verily.

L'objectif est de découvrir les liens entre vieillissement cutané, biologie profonde de la peau et l'ensemble des facteurs environnementaux que subit une personne tout au long de sa vie (exposome en langage scientifique)

Le second programme vise à développer un service numérique de diagnostic pour les professionnels de santé, explique-t-on chez L'Oréal.

Les équipes de L'Oréal et Verily s'appuieront sur "le développement de nouvelles technologies et de solutions de télédiagnostic telles que les capteurs et les algorithmes d'intelligence artificielle appliqués à la dermatologie et aux soins de la peau".

"Grâce à ce partenariat, nous entendons ouvrir une nouvelle ère de la santé de la peau, à travers la technologie et la science, afin de permettre à chaque personne, dans le monde entier, de bénéficier des programmes les plus inclusifs, les plus personnalisés, les plus performants et les plus précis concernant sa peau, à toutes les étapes de sa vie", déclare Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal cité dans le communiqué.

Aujourd'hui 1,9 milliard de personnes dans le monde (dont 25 millions en France) souffrent de troubles cutanés (eczéma, psoriasis, cancer de la peau, acné...) avec parfois une grande difficulté d'accès aux dermatologues, précise-t-on chez L'Oréal.

"Verily et L'Oréal croient au pouvoir transformateur de la technologie pour donner vie à la beauté et à la santé de précision", indique dans le communiqué Stephen Gillett, président de Verily.

"Notre approche commune devrait nous permettre d'identifier la bonne intervention, à partir des données issues de la technologie et des capacités de recherche clinique de Verily, tout en bénéficiant de l'expertise et des liens avec le monde de la dermatologie de L'Oréal, numéro un de l'industrie de la beauté", précise Brian Otis, membre et co-fondateur de Verily, également cité dans le communiqué.

