L'entreprise indienne L&T demande à HSBC d'acheter sa branche fonds communs de placement pour 425 millions de dollars.

HSBC a l'intention de fusionner L&T Investment Management Limited avec son activité existante de gestion d'actifs en Inde, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, a déclaré L&T dans un communiqué.

Dinanath Dubhashi, directeur général et PDG de L&T Finance Holdings, a déclaré que l'opération de HSBC était conforme à l'objectif de L&T de "libérer la valeur" de ses filiales, ajoutant que cela l'aiderait à renforcer son bilan pour son activité de prêt.

L&T Investment Management Limited gère des actifs de plus de 800 milliards de roupies indiennes (10,65 milliards de dollars) et propose un panier d'actions, de titres à revenu fixe et de produits hybrides aux investisseurs particuliers et institutionnels, a indiqué L&T.

J.P. Morgan et Citi étaient les conseillers financiers de L&T.

(1 $ = 75,1020 roupies indiennes)