L&T Finance Holdings Limited a annoncé que M. Dinanath Dubhashi, directeur général et chef de la direction de la société, quittera la société le 30 avril 2024. Le conseil d'administration de LTFH a annoncé la nomination de M. Sudipta Roy au poste de directeur des opérations de la société. M. Roy assumera les fonctions de directeur général et de chef de la direction de la société à compter du 24 janvier 2024, sous réserve des approbations réglementaires et/ou statutaires nécessaires.

À compter de la date de la nomination susmentionnée et jusqu'à son départ à la retraite, M. Dubhashi continuera à siéger au conseil d'administration de la société afin de superviser et d'aider à la transition en douceur de la direction. En outre, il agira en tant que conseiller spécial du président du conseil d'administration pendant cette période. M. Dubhashi a une illustre carrière dans les services financiers qui s'étend sur plus de trois décennies dans diverses institutions de renom, dont les 16 dernières années chez LTFH.

Il a rejoint L&T Finance en avril 2007 et a occupé de nombreux postes de direction au sein de l'organisation, avec des résultats durables à la clé. M. Dubhashi a pris ses fonctions de directeur général et PDG de LTFH le 22 juillet 2016 et a depuis lors transformé la société en une entreprise de pointe dans le paysage des services financiers de détail. Outre ses responsabilités au sein de LTFH, M. Dubhashi a été associé à divers organismes du secteur.

Il copréside le comité de la FICCI sur les NBFC depuis 2018 et siège également au conseil d'administration du Finance Industry Development Council (FIDC) - un organisme représentatif des NBFC. Après un mandat transformationnel de 8 ans à la tête de LTFH, M. Dubhashi quittera la société le 30 avril 2024. M. Sudipta Roy est un professionnel des services bancaires aux consommateurs et des paiements, avec plus de 24 ans d'expérience dans les services financiers.

Il rejoint LTFH après avoir travaillé pour ICICI Bank, où il a occupé le poste de chef de groupe et géré diverses activités telles que les actifs non garantis, les cartes, les solutions de paiement, l'écosystème des étudiants, l'écosystème du commerce électronique et des marchands, les services bancaires aux millénaires et les services bancaires API. Avant de rejoindre ICICI Bank en 2010, il a travaillé pour Citibank et Deutsche Bank. M. Roy a une connaissance approfondie du crédit à la consommation, des cartes et des prêts de détail, des systèmes technologiques de prêt et de paiement et des pratiques de gestion des risques associées. Il a beaucoup travaillé en Inde, en Chine et au Canada dans le domaine du crédit à la consommation et des paiements, ayant mis en place des activités de prêt et de cartes dans ces trois pays.

Il a été élu parmi les 30 premiers influenceurs Fintech en Inde en 2021 et intervient dans divers forums sur le prêt et le crédit de détail, l'histoire des paiements, le contrôle des risques et des fraudes et l'avenir de l'activité de paiement. M. Roy a également fait partie de plusieurs comités du gouvernement et de la Reserve Bank of India dans les domaines des systèmes de paiement en transit, de la sécurité bancaire et des paiements de détail. Il est ingénieur chimiste de l'Indian Institute of Technology de Kharagpur et titulaire d'un MBA de la XLRI School of Management de Jamshedpur.