L&T Technology Services Limited est un fournisseur de services de recherche et développement en ingénierie basé en Inde. La société fournit des services de conseil, de conception, de développement et d'essai tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Ses services et solutions comprennent l'ingénierie logicielle et numérique, les systèmes embarqués, l'ingénierie analytique et l'ingénierie des installations. Sa clientèle comprend 69 entreprises. Les segments de la société comprennent les transports, les télécommunications et la haute technologie, les produits industriels, l'ingénierie d'usine et les dispositifs médicaux. Ses ingénieurs et technologues collaborent avec des entreprises internationales pour mettre au point des solutions et des services intelligents pour le développement de produits, faciliter la gestion des actifs à distance et permettre la conception et le prototypage virtuels de produits. L'entreprise est spécialisée dans les technologies de rupture, telles que la cinquième génération (5G), l'intelligence artificielle, les robots collaboratifs, l'usine numérique et le transport autonome.

Secteur Construction et ingénierie