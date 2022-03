LTTS remporte deux récompenses en gage de l’excellence de ses produits et prestations de services, et s’engage en faveur d’une amélioration continue

L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), société leader mondiale exclusivement axée sur les services d’ingénierie tout en ligne, a remporté la récompense de Fournisseur de l’année, et également obtenu le statut de Fournisseur partenaire pour l’année 2021, dans le cadre du programme « Achieving Excellence (AE) » (Atteindre l’excellence) de John Deere.

Le statut de Fournisseur partenaire constitue l’échelon le plus élevé auquel peut prétendre un fournisseur de Deere & Company. LTTS, société basée en Inde, a été sélectionnée pour recevoir cette distinction, en récompense de son engagement consistant à fournir des produits et services d’une exceptionnelle qualité ainsi que de son engagement en faveur de l’amélioration continue.

LTTS fournit de nombreux services à John Deere, notamment des services d’ingénierie couvrant des domaines tels que le numérique, la simulation de produits, le développement et la validation de logiciels intégrés, la conception technique, la gestion des coûts et les analyses.

Les fournisseurs participant au programme « Achieving Excellence » sont évalués chaque année dans plusieurs catégories de performance clés, telles que la qualité, la gestion des coûts, les prestations, l’assistance technique et la longueur d’onde, qui constitue une mesure de réactivité. La division de Gestion de l’approvisionnement de John Deere a créé le programme en 1991, afin d’établir un processus d'évaluation et de rétroaction des fournisseurs, qui promeut l’amélioration continue.

Abhishek Sinha, directeur d'exploitation et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir la récompense du Fournisseur de l’année 2021 de la part de John Deere. Notre approche collaborative basée sur la technologie consolide nos relations avec les clients stratégiques tels que John Deere. Cette récompense renforce notre détermination consistant à offrir à nos clients à travers le monde des technologies de premier ordre ainsi qu’une qualité exceptionnelle. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie, la recherche et le développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d’essais tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle est composée de 69 entreprises figurant au palmarès Fortune 500 et 57 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 décembre 2021, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 20 100 employés répartis sur 17 centres de conception internationaux, 28 bureaux commerciaux à travers le monde, et 79 laboratoires d’innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le sitehttps://www.ltts.com/

