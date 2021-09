L3Harris Technologies : Robots contribuera à protéger les bases de l'US Air Force à travers le monde

Faits marquants :

L’U.S. Air Force a choisi les robots de L3Harris Technologies (NYSE : LHX) pour protéger ses bases à travers le monde.

L’U.S. Air Force a octroyé à L3Harris un contrat IDIQ de 85 millions USD d’une durée de 10 ans, qui concerne la production de 170 robots T7™ afin de remplacer son système actuel de neutralisation des explosifs et munitions (NEM) créé il y a 20 ans, qui permet de limiter les menaces explosives au sein de ses bases. Le contrat comprend des robots ainsi que des services d’assistance, de maintenance et de formation robotique, les premières livraisons étant prévues pour 2022.

« Le T7 fixe la nouvelle référence dans le domaine des grands robots de NEM, et a obtenu des notes techniques et d’utilisation exceptionnelles de la part de l’U.S. Air Force », a déclaré Ed Zoiss, président des systèmes aérospatiaux et aéroportés chez L3Harris. « Cette attribution de contrat souligne notre investissement technologique constant, et positionne L3Harris en tant que principal fournisseur de grands robots de NEM. »

Ce contrat fait suite à la livraison réussie par L3Harris de Project STARTER auprès du ministère britannique de la Défense (Ministry of Defence, MOD), qui a permis de remplacer la flotte vieillissante de robots de NEM du MOD par 122 robots T7.

La gamme de robots de L3Harris, qui inclut le T7 et son équivalent de taille intermédiaire tout aussi performant, ainsi que le T4™, sera exposée à l’occasion du salon international de la défense et des équipements de sécurité (Defence and Security Equipment International, DSEI) à Londres du 14 au 17 septembre, ainsi qu’à la conférence de l’Association de l’armée américaine (Association of the US Army, AUSA) à Washington, DC en octobre.

