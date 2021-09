L3Harris Technologies : nomme cinq coéquipiers de l'OTAN pour travailler sur la solution Airborne Warning and Control System

Faits marquants :

L3Harris Technologies (NYSE : LHX) a annoncé les cinq coéquipiers répondant à l’appel d’offres dans le cadre du programme Surveillance et contrôle futurs de l’Alliance (Alliance Future Surveillance and Control, AFSC), conçu pour aider l’OTAN à remplacer son Système d’alerte et de contrôle aéroporté (Airborne Warning and Control System), d’ici 2035.

L’équipe développe actuellement des options de « système de systèmes » afin d’offrir des capacités de surveillance et de contrôle dans tous les domaines du programme AFSC de l’OTAN. Ces options offrent de meilleurs renseignements et un contrôle plus réactif en permettant aux capteurs et aux systèmes de partager des informations dans les airs, au sol, dans les mers ou dans l’espace.

L’équipe L3Harris comprend : le pionnier de l’électronique de défense et de sécurité, Hensoldt (Allemagne) ; la société mondiale de solutions de pointe, Jacobs (Royaume-Uni) ; le leader de la gestion des combats terrestres/maritimes et du commandement et contrôle, General Dynamics (Canada et Italie) ; le chef de file de la modélisation et de la simulation des environnements synthétiques, CAE (Canada) ; et le leader mondial des communications, Viasat (États-Unis) qui fournira des solutions de commandement et contrôle aériens (C2), des liaisons de données tactiques et une connectivité par satellite.

« L’équipe L3Harris a une vision commune, centrée sur l’entreprise de données ou le réseau numérique via l’approvisionnement et l’intégration d’une capacité AFSC multidomaine », a déclaré Charles R. « CR » Davis, vice-président de L3Harris International. « Forte des principes de collaboration et d’innovation au cœur de tout ce que nous faisons, l’équipe intégrée exploite les atouts d’experts de renommée mondiale et s’appuie sur des décennies d’expérience diversifiée dans tous les domaines. »

L’équipe internationale analysera les risques et la faisabilité des systèmes de systèmes candidats, pour renforcer l’avantage militaire de l’OTAN jusqu’en 2035 et au-delà. L’équipe L3Harris bénéficie d’une approche unique et indépendante de la plateforme, concernant l’étude de faisabilité de l’OTAN, ce qui permet de proposer un concept transformationnel accompagné de recommandations exploitables.

L3Harris et ses coéquipiers ont livré à l’OTAN en 2020 une étude de Concept technique de haut niveau (High Level Technical Concept, HLTC). L’étude HLTC s’intéresse essentiellement à l’architecture centrée sur les données, couvrant tous les aspects de la surveillance et du contrôle multidomaines sur l’éventail complet des environnements opérationnels bénins, permissifs, contestés et refusés.

À propos de L3Harris Technologies

Présente à l’échelle mondiale, L3Harris Technologies est une société agile et innovatrice qui développe des technologies dans les domaines de l’aéronautique et de la défense, fournissant des solutions de bout en bout qui répondent aux besoins essentiels des clients. La Société offre des solutions à l’avant-garde des technologies commerciales et de défense, pour les secteurs aérien, terrestre, naval, spatial et cybernétique. L3Harris, qui compte des clients dans plus de 100 pays, affiche un chiffre d’affaires annuel d’environ 18 milliards USD, et possède un effectif de 47 000 employés. L3Harris.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles qui reflètent les attentes, hypothèses et estimations actuelles de la direction quant aux performances et conditions économiques futures. Ces déclarations sont formulées conformément aux clauses de la règle refuge de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. La société avertit les investisseurs que toute déclaration prévisionnelle est assujettie à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et tendances futures et ceux mentionnés ou sous-entendus dans ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations concernant les capacités et les performances futures du système ainsi que les attributions de contrats anticipées sont de nature prévisionnelle et impliquent des risques et des incertitudes. L3Harris rejette toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision de toute déclaration prévisionnelle, quelle qu’elle soit, du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210913005898/fr/