L'entreprise de défense américaine L3Harris Technologies Inc. va réduire ses effectifs de 5% cette année dans le cadre d'une mesure de réduction des coûts, a déclaré le PDG Chris Kubasik dans un courriel adressé aux employés et dont Reuters a eu connaissance mardi.

Ces réductions représentent environ 2 500 des quelque 50 000 employés que comptait la société à la fin de l'année dernière, selon son rapport annuel. L3Harris devrait présenter ses résultats du premier trimestre jeudi.

Les réductions ne sont pas uniformément réparties mais visent à éliminer les redondances dans toutes les fonctions de l'entreprise, a déclaré une personne au fait de la situation, ajoutant que les réductions ne se concentraient pas nécessairement sur la division Aerojet Rocketdyne, que L3Harris a acquise pour 4,7 milliards de dollars en décembre 2022.

Les fusions donnent souvent lieu à des licenciements car les entreprises suppriment les emplois jugés redondants.

L3Harris "redimensionne" ses effectifs dans le cadre d'une rationalisation des opérations visant à respecter son engagement LHX NeXt d'économiser 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années, a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué, sans confirmer le nombre d'employés concernés.

LHX NeXt est le plan pluriannuel de L3Harris visant à réduire les coûts et à accroître l'efficacité de ses opérations.

La société a déclaré en décembre qu'elle suspendrait ses activités de fusion et d'acquisition dans un "avenir prévisible" afin de renforcer son bilan, et a défini ses priorités en matière de déploiement de capital pour les deux années à venir, à savoir les investissements en recherche et développement et le remboursement de la dette, ainsi que l'utilisation des liquidités excédentaires pour l'augmentation des dividendes et le rachat d'actions.

Elle a également annoncé en décembre que son conseil d'administration avait nommé un comité ad hoc chargé d'examiner les performances opérationnelles, la structure des coûts et la composition du portefeuille de l'entreprise.

Ces réductions interviennent alors que des entreprises de tous les secteurs ont eu recours à des licenciements pour tenter de réduire leurs coûts et d'améliorer leurs résultats.

En janvier, Reuters a été le premier à signaler que l'entreprise de défense rivale Lockheed Martin réduirait ses effectifs de 1 % au cours de l'année, dans le but de réduire ses coûts.

Les marges des entreprises de défense américaines restent affectées par les problèmes de main-d'œuvre et d'approvisionnement qui ont commencé pendant la pandémie, même si elles enregistrent une augmentation notable des commandes dans le contexte des conflits en cours au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que de l'escalade des tensions entre la Chine et les Philippines.

L3Harris, née de la fusion de L3 Technologies et de Harris Corp en 2019, compte parmi ses clients le Pentagone, le constructeur d'avions Boeing et la société de défense et d'aérospatiale RTX. (Reportage de Utkarsh Shetti, Nathan Gomes à Bengaluru et Mike Stone à Washington ; Rédaction de Daniel Wallis)