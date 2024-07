L3Harris Technologies, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'information et de communication à destination des marchés de la défense, des instances gouvernementales et des structures commerciales. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes de mission intégrés (32,4%) : systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, systèmes de communication, systèmes électriques et électroniques pour plateformes maritimes, solutions électro-optiques et infrarouges avancées, etc. ; - systèmes spatiaux et aéroportés (28,3%) : systèmes de charges utiles, capteurs, solutions complètes de mission, systèmes de renseignements confidentiels, solutions de cyberdéfense, systèmes de guerre électronique, etc. ; - systèmes de communication (23,8%) : systèmes de communication tactiques, de communication à large bande, solutions intégrées de communication en visio, etc. ; - systèmes d'aviation (15,5%) : systèmes de défense aérienne, équipements pour avions commerciaux, solutions de formation de pilotes et systèmes de gestion du trafic aérien. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (78,9%) et de services (26,1%). 90,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.