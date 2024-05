Première résolution - L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapp ort du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 Décembre 202 3, approuve les com ptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 458 859 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. La Société n'a pas supporté, au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 202 3, de dépenses et charges non déductibles de l'impôt sur les sociétés et visée à l'article 39-4 du Code Général des impôts.

