Française de l'Energie : Oddo relève son opinion

Oddo BHF relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur la Française de l'Energie (FDE), compte tenu d'un potentiel de hausse important qu'offre, par rapport au cours actuel, son objectif de cours pourtant abaissé de 61 à 53 euros.Le bureau d'études indique avoir révisé de -15% en moyenne ses estimations pour la société sur la période 2023-2026, 'compte tenu des retards administratifs des permis d'exploitation des nouvelles cogénérations'.'Le momentum à court et moyen terme de prix du gaz et d'électricité reste très favorable malgré le risque de plafonnement. Le cours actuel et la valorisation actuelle de FDE offrent, selon nous, un bon point d'entrée', juge-t-il néanmoins.