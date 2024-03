Regulatory News:

FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d’énergie à empreinte carbone négative, annonce que le Conseil d'administration a décidé d'initier un nouveau programme de rachat d'actions pour les 12 prochains mois. Ce programme sera pour un montant maximum de 50 millions d'euros conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires de FDE du 30 novembre 2023 (treizième résolution), à mettre en œuvre aux fins prévues à l'article 5 du règlement (UE) 596/2014 (le « MAR »). FDE ne pourra ainsi détenir plus de 10% des actions de son capital.

Ce nouveau programme de rachat d’actions fait suite aux opérations de rachats effectuées en 2023, à l’issue desquelles FDE détient à ce jour 1,6% de son capital (hors actions propres détenues dans le cadre de son contrat de liquidité).

Les investissements réalisés par le groupe dans ses activités énergétiques se sont traduits par une importante génération de cash-flows récurrents et le renforcement de son bilan. De l'avis du conseil d'administration et de la direction de FDE, l’ensemble des activités du groupe valent significativement plus que la capitalisation boursière actuelle.

Dans ce contexte, les rachats d'actions devraient accroître la valeur intrinsèque par action des titres FDE, et ce au bénéfice des actionnaires existants.

La solidité financière du groupe reste un axe clé pour FDE afin d’atteindre ses objectifs stratégiques, en développant des solutions énergétiques bas carbone et ainsi augmenter la production de gaz, d'électricité, de chaleur, de Bio-Co 2 et d'hydrogène en Europe. La structure bilancielle actuelle du groupe, la génération continue de trésorerie et le support de ses institutions bancaires, sont ainsi suffisants pour réaliser le plan de développement annoncé pour l'exercice 2026.

Le montant des achats variera donc en fonction des niveaux de liquidités disponibles et de l'attractivité des nouveaux investissements du groupe, ainsi que du degré de décote par rapport à l'estimation de la valeur intrinsèque par la direction.

FDE pourra racheter des actions dans le cadre d'achats sur le marché libre ou par le biais de transactions négociées de gré à gré, à la discrétion de la direction. Le contrat de liquidité reste géré par TP ICAP (Europe).

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 M€, un EBITDA supérieur à 50 M€, combinés à plus de 10 millions de tonnes d’émissions CO 2 eq évitées par an d’ici 2026.

Prochain RDV :

Chiffre d’affaires T3 2024, le 24 avril 2024

La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP

À propos de La Française de l’Énergie (FDE)

FDE est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d’énergies. FDE approvisionne en gaz, électricité et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. FDE dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

