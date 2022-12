Française de l'Energie : soutenu par un relèvement d'analyste

Française de l'Energie gagne 2% avec le soutien d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', compte tenu d'un potentiel de hausse important qu'offre, par rapport au cours actuel, son objectif de cours pourtant abaissé de 61 à 53 euros.S'il a révisé de -15% en moyenne ses estimations pour la société sur la période 2023-2026, le bureau d'études considère que 'le momentum à court et moyen terme de prix du gaz et d'électricité reste très favorable malgré le risque de plafonnement'.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.