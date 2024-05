La FDE confirme les objectifs pour 2026 et publie de nouvelles orientations pour 2030

Pontpierre, France, 31 mai 2024 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie décarbonée, confirme ses objectifs pour 2026 et émet des nouveaux objectifs pour 2030 confirmant la trajectoire de croissance rentable de son activité avec l'objectif de construire l'une des principales plateformes de production d'énergie décarbonée en Europe.

Confirmation des objectifs pour 2026

Suite aux récents développements du Groupe en Norvège et aux progrès en cours en France et en Belgique, FDE est heureuse de confirmer ses trois objectifs pour 2026 :

Plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires Plus de 50 millions d'euros d'EBITDA Plus de 10 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évitées par an

FDE est aujourd'hui présente dans 4 pays d'Europe et produit certaines des énergies clés nécessaires pour atteindre le Net Zero :

Production d'électricité et de chaleur à faible teneur en carbone à partir de l'énergie solaire et de la cogénération au méthane de mine abandonnée ;

Gaz à faible teneur en carbone provenant du méthane de mines abandonnées et du gaz naturel renouvelable ;

Hydrogène à faible teneur en carbone avec : une découverte importante d'hydrogène naturel en France, l'hydrogène produit à partir d'électricité verte en Norvège, et bientôt de gaz, associé à des capacités de captage et de stockage du CO 2 , en France et en Belgique.



FDE sera également en mesure de produire des biocarburants pour l'aviation et pour l'ensemble des producteurs de carburants durables.

La plupart de ces développements seront nécessairement associés au captage et à l'utilisation ou au stockage du CO 2 pour atteindre la neutralité carbone.

Orientations pour 2030

FDE est ainsi ravie d'annoncer trois nouveaux objectifs pour 2030 :

175 millions d'euros de chiffre d'affaires 85 millions d'euros d'EBITDA 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évitées par an

Ces objectifs sont basés sur les projets existants et pipeline de projets identifiés et sécurisés de FDE, principalement en France, en Belgique, et en Norvège, et visent à faire de FDE l'une des principales plateformes de production d'énergie à faible teneur en carbone en Europe.

FDE confirme ses objectifs pour 2026, avec un chiffre d'affaires annualisé supérieur à 100 millions d'euros, un EBITDA de plus de 50 millions d'euros, associé à plus de 10 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq évitées par an.

Prochain événement :

Chiffre d'Affaires annuel 2024, le 23 juillet 2024

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et au PEA-PME

Code Reuters : FDE.PA Code Bloomberg : FDE:FP Contact presse

contact@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51 Relations avec les investisseurs

ir@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro.

Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les perspectives de croissance et les stratégies de FDE et de ses filiales (le " Groupe "). Ces informations comprennent des déclarations concernant les intentions, les stratégies, les perspectives de croissance du Groupe et les tendances de ses résultats opérationnels, de sa situation financière et de sa trésorerie. Bien que ces déclarations soient fondées sur des données, des hypothèses et des estimations que le Groupe estime raisonnables, elles sont soumises à de nombreux facteurs de risque et d'incertitude, et les résultats réels peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces déclarations en raison de nombreux facteurs, y compris ceux décrits dans les documents déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE (www.francaisedelenergie.fr). Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ces informations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou de développements futurs.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGlpaMlrlpmaxm1qlJWabmiXm5llmZSVaJOdyJRwapudm2lonZqUmJbLZnFnlWpo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86052-20240531-2030-guidance-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews