La Française de l'Énergie : 1.5M de financement participatif déjà atteint pour la valorisation du gaz de mine de Béthune

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, innove/diversifie ses financements et lance une campagne de crowdfunding sur la plateforme spécialisée dans le financement participatif de projets liés à la transition énergétique Lendosphere. Cette collecte divisée en deux campagnes distinctes de 2.25 M€, vise à lever un maximum de 4,5 M€, pour le projet de production de Gazonor Béthune. Cette campagne réunit d’ores et déjà plus de 760 investisseurs, pour plus de 1,5 M€. Les participations sont ouvertes jusqu’au 31 décembre pour la première campagne.

La Française de l'Énergie au travers de sa filiale Gazonor Béthune, finalise ce projet local, durable et vertueux, avec l'installation de deux unités de cogénération qui permettront de valoriser le gaz de mine sous forme d’électricité, de gaz et de chaleur. Dès le début de l'année 2021, ces deux unités d'une puissance totale de 2,7 MW, alimenteront en chaleur le réseau de chaleur de Béthune géré par Dalkia (groupe EDF), soit 3 700 logements, et sera étendu sur près de 14 kilomètres, afin de fournir de la chaleur à l'équivalent de 6 500 logements.

Grâce à l’énergie des cogénérations de Gazonor Béthune, plus de 80% de l’approvisionnement du réseau proviendra d'énergies vertes et de récupération. La TVA appliquée à la chaleur sera donc de 5% au lieu de 20% ; une économie qui sera répercutée sur les factures des utilisateurs finaux. En effet, cette solution permettra de réduire le coût du MWh de 100€ à 65€, et contribuera ainsi de manière pérenne à la réduction de la précarité énergétique sur ce territoire.

Au travers de cette démarche de financement innovante et participative, La Française de l’Énergie confirme sa volonté d’agir en circuits courts en offrant même aux citoyens la possibilité de participer au verdissement de l’énergie française.

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France, du Grand Est et de Wallonie. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

À propos de Lendosphere

Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés et en equity dédiée à des projets de développement durable. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 80 millions d’euros ont été investis par des particuliers sur 230 projets d’énergie renouvelable. Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS, et régulée par l’AMF. Plus d’informations sur : www.lendosphere.com

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Française de l’Énergie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Française de l’Énergie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

