La Française de l'Energie : 20 octobre 2022 - Résultats annuels 2022

Forte amélioration de l'EBITDA et du résultat net

Résultats records en avance sur les objectifs de l'année calendaire 2022

Résultats annuels de l'exercice 2022 en forte hausse

Chiffre d'affaires de 26,2 M€ (+156%)

EBITDA de 16,4 M€ (+460%), marge d'EBITDA de 62%

Résultat net part du groupe de 7,3 M€ (+2 569%)

En avance sur les objectifs annoncés pour la fin de l'année calendaire 2022

FDE atteint déjà son principal objectif d'EBITDA annuel de 45%

2,69 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées sur l'exercice 2022

Bonne dynamique de développement avec un portefeuille en croissance

Capacité installée de cogénérations de 22,5 MW en croissance de +50% sur l'exercice

Depuis juillet 2022, optimisation de la valorisation des revenus associés aux installations du Groupe avec la mise en place de contrats de vente d'électricité (PPA)

Ambitions 2026 confirmées

Un chiffre d'affaires supérieur à 100 M€

Un EBITDA supérieur à 50 M€

Plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an

Pontpierre, France, le 20 octobre 2022- FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, publie ses résultats annuels consolidés au 30 juin 2022 et clôture un exercice 2022 record avec une très forte amélioration de ses principaux agrégats financiers.

Le Conseil d'Administration de FDE, réuni le 19 octobre 2022, a arrêté les comptes annuels au 30 juin 2022. Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et leurs rapports sont en cours d'émission.

FDE commentera ses résultats annuels de l'exercice 2022 et trimestriel T1 2023 lors d'un webcast le mercredi 26 octobre 2022 à 10h. Tous les détails de connexion seront communiqués sur son site internet www.francaisedelenergie.fr

CHIFFRES CLES

Le chiffre d'affaires atteint 26,2 M€ au 30 juin 2022 (+156% sur l'exercice) avec un EBITDA de 16,4 M€ (+460%) et un résultat net part du groupe de 7,3 M€ (28% du chiffre d'affaires), confirmant ainsi la solidité du modèle économique de FDE et sa capacité à accélérer sa croissance.

EBITDA et résultat net en forte croissance

Comptes consolidés En milliers d'euros 2021/2022 2020/2021 Variation % Chiffre d'affaires[1] 26 220 10 236 +156% EBITDA % du CA 16 365 62% 2 924 29% +460% Résultat opérationnel % du CA 14 255 54% 1 418 14% +905% Résultat financier (4 569) (1 196) +282% Impôts courants et différés (2 487) 71 (3 604)% Résultat net part du Groupe % du CA Intérêts minoritaires[2] Résultat net 7 314 28% (115) 7 199 274 2,7% 19 293 +2 569% (704)% +2 360%

L'exercice 2022 a été marqué par une forte progression des revenusportés par une amélioration des volumes de gaz, électricité et chaleur vendus des prix favorables du gaz en France (prix de vente moyen de 46,70 €/MWh) et de l'électricité en Belgique (195,10 €/MWh en moyenne sur l'exercice).

La filiale Cryo Pur dédiée au biogaz liquéfié (Bio-GNL) et de Bio-CO 2 , contribue au chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 1,2 M€ sur les 6 mois de l'exercice 2022.

Ces excellentes concrétisations opérationnelles ont permis à FDE d'enregistrer un chiffre d'affaires de 26,2 M€, en hausse de 156% par rapport à l'année précédente, avec une estimation de plus de 2,69 millions de tonnes d'émissions de CO2eq évitées sur l'exercice.

Depuis l'introduction en bourse en 2016, les revenus ont ainsi progressé de 48% en moyenne par an.

L'EBITDA du Groupe enregistre une croissance spectaculaire pour s'établir à 16,4 M€ (+460% en un an) avec une marge d'EBITDA en forte progressions s'établissant à 62 % (2021 : 29 %), au-delà des objectifs que le Groupe s'était fixés pour la fin de l'année calendaire 2022 sur une base annualisée. Hors Cryo Pur, la marge d'EBITDA s'inscrit à 66%.

Dans un contexte inflationniste, cette solide performance s'explique par la maîtrise continue des coûts du Groupe avec des coûts des biens et services (hors coûts de Cryo Pur) relativement stables, représentant 24% du chiffre d'affaires en 2022 (41% en 2021). Les charges administratives (hors Cryo Pur et comptabilisation des actions gratuites en IFRS) se montent à 4,4 M€ sur l'exercice, en raison de l'augmentation des charges de personnel, de développement et d'acquisition, inhérents à la croissance de FDE.

Le résultat opérationnel enregistre ainsi une très forte progression, passant de 1,4 M€ en 2021 à 14,3 M€ sur cet exercice.

Malgré un résultat financier en baisse suite notamment à la mise en place de nouveaux financements pour accompagner la croissance du groupe et une charge d'impôt courant et différé de 2,5 M€, le résultat net part du Groupe s'établit à 7,3 M€ en 2022, contre 0,3 M€ en 2021.

Bilan renforcé

Le bilan de FDE au 30 juin 2022 atteint 146,5 M€, en croissance de +37% par rapport à l'exercice précédent, avec des capitaux propres de l'ordre de 63,1 M€ (+14%).

Bilan consolidé En milliers d'euros 30 juin 2022 30 juin 2021 Variation % Ecart d'acquisition 5 759 48 +11 936% Actifs d'exploration 45 997 45 546 +1% Droits miniers prouvés 24 261 24 509 (1)% Immobilisations corporelles 29 033 19 793 +47% Trésorerie et équivalent 23 985 6 981 +244% Autres actifs 17 439 10 171 +71% Total actifs 146 474 107 048 +37% Capitaux propres 63 093 55 275 +14% Dette financière (CT et LT) 55 772 27 112 +106% Provisions (CT et LT) 3 531 4 374 (19)% Autres passifs 24 078 20 287 +19% Total passifs 146 474 107 048 +37%

La croissance des actifs du Groupe est essentiellement liée à l'augmentation du portefeuille de cogénérations en exploitation, la centrale photovoltaïque en construction et l'acquisition de Cryo Pur, avec des immobilisations corporelles, droits miniers et écart d'acquisition en hausse de 14,7 M€.

Sur l'exercice 2022, FDE confirme sa capacité à générer des flux opérationnels de trésorerie o positifs de l'ordre de 15,9 M€ avant variation du BFR, et voit sa trésorerie se renforcer au travers de financements additionnels, dont un prêt participatif de 2,5 M€ pour le projet photovoltaïque de 15 MW et l'émission d'une obligation verte de 25 M€ pour le développement du portefeuille FDE d'énergie bas carbone, octroyée par Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM).

Au 30 juin 2022, FDE affiche ainsi une trésorerie de 24,0 M€ (+17,1 M€ par rapport au 30 juin 2021) et une dette financière nette de 31,8 M€.

Le ratio endettement net sur fonds propres est de 50% (2021 : 36%), un niveau raisonnable permettant à FDE de financer sereinement son développement.

La mise en place efficace de ces financements à des taux attractifs prouve la pertinence des solutions énergétiques de FDE à forts impacts environnementaux, économiques et sociaux déployées sur ses territoires, tout en permettant au Groupe de limiter l'utilisation de ses fonds propres et continuer de réduire le coût de son capital.

PORTEFEUILLE DE PROJETS EN DEVELOPPEMENT ET SOLIDES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

FDE a continué sa politique soutenue d'investissements pour un montant de 13,6 M€ sur l'exercice 2022 dédiés au déploiement de solutions énergétiques locales bas carbone en France et en Belgique.

Ces investissements de croissance ont notamment permis une augmentation du parc de cogénérations de 50% sur l'exercice avec l'installation de 5 nouvelles cogénérations de 1,5 MW sur les sites d'Anderlues (4,5 MW) et d'Avion (3 MW) mais aussi la construction de la première centrale photovoltaïque au sol du groupe d'une capacité installée de 15 MW. Celle-ci sera mise en service durant le mois d'octobre dans le Grand-Est de la France.

FDE continue par ailleurs à optimiser la valorisation des revenus associés aux installations du Groupe tout en maintenant une visibilité forte sur la génération de ses cash flows avec la mise en place de contrats de vente d'électricité ((du type « Power Purchase Agreement ») avec des industriels et distributeurs d'énergie de premier plan.

FDE s'est également mobilisé durant l'année pour avancer ses futurs développements selon les mêmes principes qui ont fait son succès, et n'attend plus que l'accord définitif de l'Etat français et du Ministère de la Transition Ecologique pour valoriser ses réserves certifiées de gaz de mine sur de nouveaux sites dans les Hauts-de-France et de gaz de charbon en Lorraine.

Enfin, avec l'acquisition de Cryo Pur réalisée au second semestre de l'exercice, FDE renforce son positionnement d'acteur européen de premier plan dans la production d'énergie bas carbone, avec le développement de projets de production de Bio-GNL et/ou Bio-CO2 à partir de gaz de récupération ou renouvelables.

Grâce à la récente obligation verte de 20 M€ octroyée par Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) en complément de l'obligation initiale de 25 M€, FDE dispose ainsi des ressources financières nécessaires pour déployer sa stratégie de développement et atteindre ses objectifs pour l'exercice 2026.

AMBITIONS 2026 CONFIRMEES

Grâce au positionnement du Groupe, développé depuis plus d'une décennie, en tant que producteur d'énergies locales bas carbone, FDE a ainsi la forte conviction d'atteindre pour l'exercice 2026 :

Un chiffre d'affaires supérieur à 100 M€,

Un EBITDA supérieur à 50 M€,

Plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an

Prochain RDV :

Chiffre d'affaires 1er trimestre de l'exercice 2023 : le 25 octobre 2022

Présentation des résultats annuels de l'exercice 2022 : le 26 octobre 2021 à 10h

Assemblée Générale de l'exercice 2022 : le 30 novembre 2022

[1] N'inclut pas les Certificats Verts obtenus grâce à sa production belge depuis 2019. FDE poursuit ses efforts pour activer leur contribution au chiffre d'affaires.

[2] Résultat des sociétés Cellcius dédiée à la gestion et à l'exploitation du parc solaire thermique de Creutzwald (détenue à 51% par FDE et à 49% par la régie Énes), FalkenSun dédiée à la gestion et à l'exploitation du parc solaire photovoltaïque de Tritteling (détenue à 75% par FDE et à 25% par Mercury Advisors) et Cryo Pur dédiée au Bio-GNL et de Bio-CO2 (détenue à 96% par FDE et le reste par des actionnaires minoritaires)

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d'énergies. FDE approvisionne en gaz, électricité et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. FDE dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le "Groupe"). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.