La Française de l'Energie : 29 mars 2022 - FDE élimine désormais 808 000 tonnes de CO2eq par an en Belgique

Pontpierre, France, le 29 mars 2022 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152) est fière d'annoncer les résultats de l'étude d'impact complet réalisée par l'Université Polytechnique de Mons (UMONS) mesurant les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce au captage et à la valorisation du gaz de mine sur la concession d'Anderlues, en Wallonie.

Le gaz de mine s'accumule dans les anciennes galeries des mines de charbon et remonte à la surface par les anciens puits de mine, avant de s'échapper à l'atmosphère s'il n'est pas récupéré. Ce gaz est principalement composé de méthane, un gaz ayant un Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) 82.5 fois plus important que le CO2 sur 20 ans d'après le dernier rapport d'évaluation du GIEC (AR6) publié en 2021. L'UMONS a ainsi évalué et quantifié les émissions de méthane évitées grâce aux activités de Gazonor Benelux, filiale à 100 % de FDE, sur le site d'Anderlues.

L'équivalent des émissions de CO2 d'une ville de 100 000 habitants

Le captage du gaz de mine et sa valorisation sous forme d'électricité et, à terme, de chaleur grâce à cinq cogénérations d'une capacité totale installée de 7,5MW, permet d'éviter l'émission de 808 000 tonnes de CO2eq par an. Cela correspond aux émissions de CO 2 d'une ville de 100 000 habitants soit l'équivalent de 2,7% de la population de la Région Wallonie[1].

Les résultats de l'étude réalisée par l'UMONS démontrent ainsi, une nouvelle fois, l'impact vertueux unique des circuits courts énergétiques développés par FDE. En utilisant également le référentiel actualisé du GIEC (AR6) sur 20 ans pour le parc actuel en France[2], l'activité de captage et de valorisation de gaz de mine du Groupe permet d'éviter plus de 3 millions de tonnes de CO2eq par an[3], confirmant le rôle prépondérant de FDE dans la transition écologique européenne.

Le Groupe entend poursuivre ses efforts pour renforcer la résilience énergétique et contribuer pleinement à la transition écologique européenne.

FDE confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 M€ et une marge sur EBITDA supérieure à 45% d'ici fin 2022.

[1] Source: Banque Mondiale 2018

[2] Source: FDE, sur la base de la certification INERIS 2019 actualisée avec un PRG de 82.5 et incluant le site de Béthune

[3] Chiffres non certifiés à ce stade