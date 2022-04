La Française de l'Energie : 31 décembre 2021 – Rapport financier semestriel

Proposer des solutions énergétiques bas carbone spécifiques à chaque territoire.

21,5 MWH

CAPACITÉ INSTALLÉE

EN 2021

3 MILLION

PLUS DE 9,1 M€

TONNES

DE CO2 EQ ÉVITÉES

PAR AN(1)

CHIFFRE

D'AFFAIRES

EBITDA

S1 2022

S1 2021907 K€

Résultat opérationnel

S1 2022

4.793 K€

S1 2021287 K€

S1 2022 Résultat net(2)

S1 2022

2.607 K€

S1 2021102 K€

5.673 K€ 5.673 K€

(1) Sources : FDE, sur la base de la certification INERIS 2019 actualisée avec un PRG de 82.5 (AR6 - GIEC 2021) et incluant le site de Béthune

(2) Net part du groupe

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE

DE L'EXERCICE 2021-2022 4

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE 8

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 11

PERSPECTIVES DU GROUPE POUR

L'EXERCICE 2022 11

RISQUES ET INCERTITUDES POUR

L'EXERCICE 2022 12

ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2021-2022

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au 31 décembre 2021, La Française de l'Énergie (« FDE »), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, a affiché à nouveau un chiffre d'affaires en très forte progression sur le 1er semestre 2022, en croissance de 126% par rapport au 1er semestre 2021 et sur l'ensemble de ses activités, pour s'inscrire à 9,1 M€.

Evolution des ventes entre les premiers semestres 2021 et 2022

€ H1 2022 H1 2021 Var. Var. % France - Gaz 4 910 096 1 113 229 3 796 867 341.1% France - Electricité 3 181 222 2 466 917 714 304 29.0% France - Chaleur 194 912 0 194 912 100.0% Belgique - Electricité 816 635 439 755 376 880 85.7% Total CA 9 102 865 4 019 901 5 083 037 126.4% Activité Gaz (France)

Les revenus liés à la production de gaz triplent pour s'établir à 4,9 M€ grâce à une nouvelle progression des volumes de 100.571 MWh à 131.169 MWh (+30%) et un prix de vente moyen du gaz en hausse de 11,07 €/MWh au S1 2021 à 37,43 €/MWh au S1 2022. Les ventes de gaz représentent ainsi 54% du chiffres d'affaires au S1 2022.

Activité Electricité (France et Belgique)

Les revenus liés à la production d'électricité verte issue du gaz de mine s'établissent en forte hausse à 4 M€ (+ 38% par rapport au S1 2021). L'activité en Belgique représente désormais 20% du chiffre d'affaires électricité du Groupe.

Cette bonne performance est tirée par l'augmentation des volumes dans les Hauts de France (+31% avec notamment la contribution des deux cogénérations de Béthune) et des prix de vente de l'électricité belge favorables, atteignant 86,94 €/MWh sur le semestre (contre 37,63 €/MWh au S1 2021), dans un contexte de reprise économique post-COVID.

Pour rappel, FDE bénéficie d'un tarif garanti avec obligation d'achat sur son activité de production d'électricité en France lui permettant de décorréler 35% de ses revenus de la conjoncture économique et vend aux prix de marché en Belgique.

Le Groupe poursuit par ailleurs ses efforts auprès de l'administration wallonne pour pouvoir commercialiser les Certificats Verts obtenus en 2019 mais toujours en attente de crédit à sa filiale Gazonor Benelux. La valorisation potentielle de ces certificats qui n'est pas intégrée dans le chiffre d'affaires est estimée à près de 1,4 M€ par an.

Activité Chaleur (France)

Les nouveaux revenus issus de la vente de chaleur sur ce semestre, liés au site de Béthune et de la plus grande centrale de solaire thermique connectée à un réseau de chaleur à Creutzwald, s'élèvent à 195 K€ sur le semestre.

Cette très bonne dynamique de l'activité devrait se poursuivre tout au long du second semestre, grâce à la contribution des 15 cogénérations opérationnelles suite à la mise en production des extensions des sites d'Anderlues et d'Avion et la hausse continue des prix du gaz et de l'électricité.

EBITDA ET RESULTAT OPERATIONNEL

Dans un contexte de croissance du groupe et de remontée des prix de l'énergie, l'EBITDA a été multiplié par plus de 5 sur ce semestre et atteint 5,7 M€ (comparé à 907 K€ sur le premier semestre 2021), avec une marge d'EBITDA de 62% (S1 2021 : 23%), au-delà des objectifs de marge du Groupe à fin 2022.

Cette belle performance est renforcée par une maîtrise continue des coûts opérationnels, dont la tendance se confirme à nouveau sur cet exercice. Le coût des biens et services par MWh a ainsi baissé de plus de 3% et s'inscrit à 12,84 €/MWh (contre 13,26 €/MWh au S1 2021), confirmant la capacité du Groupe à développer son activité tout en maitrisant sa structure de coûts.

A noter que la valorisation du Crédit Impôts Recherche et Innovation au titre de l'année civile 2021 est inclus en produit opérationnel pour un montant total de 191 K€. Le semestre comprend également un produit de reprise de provision non utilisée de 1,1 M€, lié aux coûts de démantèlement du site de Gazonor, initialement basés sur les données historiques au moment du rachat de la société en 2016 et dont l'évaluation a été revue par une partie indépendante et a conduit à un ajustement des actifs et passifs sur la base des résultats de cette étude.

Le Résultat Opérationnel enregistre ainsi une croissance spectaculaire, passant de 287K€ au S1 2021 à 4,8 M€ sur ce semestre.

INVESTISSEMENTS

Durant le premier semestre 2022, FDE a continué sa politique d'investissements renforçant son positionnement unique grâce au déploiement de nouvelles solutions énergétiques locales bas carbone en France et en Belgique, avec notamment l'installation de 5 nouvelles cogénérations de 1,5 MW sur les sites d'Avion (3 MW) et d'Anderlues (4,5 MW). Ces investissements de près de 2 M€ sur ce semestre ont permis d'installer ces unités au premier trimestre calendaire de 2022, avec un chiffre d'affaires attendu en S2 2022.

FDE a, par ailleurs, commencé la construction de la centrale photovoltaïque au sol de 15 MW à Tritteling-Redlach en Moselle avec plus de 2 M€ investis sur ce semestre.

