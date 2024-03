Proposer des solutions énergétiques bas carbone spécifiques à chaque territoire.

22,5 MW DE CAPACITE

ELECTRIQUE INSTALLEE SUR S1 2024

EBITDA

S1 2024

10,8 M€

PLUS DE 3,5 MILLLION TONNES DE CO2 ÉVITÉS

PAR AN SUR LA BASE DU PORTEFEUILLE ACTUEL(1)

Résultat opérationnel

S1 2024

9,0 M€

17,4 M€ CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2024

Résultat net(2)

S1 2024

6,3 M€

(1) Sources : FDE, sur la base de la certification

INERIS 2019 actualisée avec un PRG de 82,5 (AR6 - GIEC 2021), et Université de Mons, et incluant le site de Béthune

(2) Net part du groupe

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE

DE L'EXERCICE 2023-2024 4

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE 8

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 11

PERSPECTIVES DU GROUPE POUR

L'EXERCICE 2024 11

RISQUES ET INCERTITUDES POUR

L'EXERCICE 2024 13

ORGANES DE DIRECTION ET DE

CONTROLE AU 31 DECEMBRE 2023 14

ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2023-2024

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au 31 décembre 2023, La Française de l'Énergie (« FDE »), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, a affiché un chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2024 de 17,4 M€, contre 21,3 M€ au 1er semestre 2023, avec une nouvelle amélioration des volumes d'électricité vendus sur le semestre (+13%), dans un contexte de prix de l'énergie toujours volatil.

Evolution des ventes entre les premiers semestres 2023 et 2024 :

€ H1 2024 H1 2023 France - Gaz 3 654 823 7 642 306 France - Electricité 8 261 903 6 679 394 France - Chaleur 197 646 246 448 Belgique - Electricité 4 807 457 6 216 075 France - Cryo Pur 473 643 561 784 Total CA 17 395 472 21 346 006

Le chiffre d'affaires de la production d'électricité a légèrement progressé au premier semestre 2024, pour s'élever à 13,1 M€. Cette amélioration reflète la bonne performance du parc de cogénérations dans les Hauts-de-France et en Wallonie, et l'augmentation de la capacité solaire photovoltaïque associée à la mise en service du parc de 15 MW à Tritteling, malgré des prix moins favorables que durant l'exercice précèdent.

Sur les premiers 6 mois de l'exercice 2024, l'activité de production de gaz affiche un chiffre d'affaires en baisse de 7,6 M€ à 3,7 M€, FDE ayant subi la longue indisponibilité du réseau de transport GRTgaz sur le semestre jusqu'en septembre 2023. Le Groupe a par ailleurs deux procédures en cours avec GRTgaz pour la réparation du préjudice subi et la perte de revenus. Enfin, FDE continue d'optimiser la fixation des prix futurs afin de tirer un meilleur parti de la volatilité des marchés du gaz.

Les revenus issus de la vente de chaleur, liés au projet de Béthune et à la centrale solaire thermique à Creutzwald, s'élèvent à 198 K€ sur ce semestre.

La contribution de Cryo Pur sur ces 6 premiers mois de l'exercice 2024 est de 474 K€ et représente principalement les revenus associés à l'exploitation et à la maintenance des installations de production de Bio-GNL et Bio-CO2 en Irlande et en Norvège, en attente de la mise en place de nouveaux sites de production de Bio-GNL et Bio-CO2 en Europe.

EBITDA ET RESULTAT OPERATIONNEL

Suite à l'impact des arrêts GRT Gaz sur les volumes de gaz vendus dans un environnement normalisé des prix de l'énergie, l'EBITDA s'établit à 10,8 M€ au S1 2024 (S1 2023 : 15,8 M€), avec une marge d'EBITDA de 62% (S1 2023 : 74%), bien au-dessus des objectifs de marge du groupe à fin 2026.

Malgré un contexte inflationniste, cette performance s'explique par la maîtrise continue des coûts du Groupe avec des coûts des biens et services, stables sur le semestre (hors 979 K€ de droits Arenh antérieurs qui avaient été rétrocédés au 31 Décembre 2022). Les charges administratives se montent à 4,1 M€ sur le semestre ou 3,4 M€ hors comptabilisation des actions gratuites en IFRS, suite à l'augmentation des charges de personnel (effectifs passant de 29 à 36 personnes) et honoraires, afin de supporter les développements inhérents deFDE, notamment en Norvège.

A noter que la valorisation du Crédit Impôt Recherche et Innovation au titre de l'année civile 2023 est inclus en produits opérationnels pour un montant total de 668 K€.

Le Résultat Opérationnel représente 9,0 M€, soit 52% du chiffre d'affaires.

INVESTISSEMENTS

Durant le premier semestre 2024, FDE a continué sa politique d'investissements avec plus de 4,2 M€ investis, renforçant son positionnement unique grâce au déploiement de solutions énergétiques locales bas carbone en France, et notamment les dépenses associées aux 4 cogénérations supplémentaires qui seront installées sur 2024 (pour près de 3,8 M€ d'investissements sur le semestre).

TRESORERIE ET FINANCEMENT

La trésorerie nette du Groupe au 31 décembre 2023 atteint 40,1 M€, en amélioration de 13,5 M€ par rapport au 31 décembre 2022.

Les flux liés aux activités opérationnelles du Groupe ont été positifs sur l'exercice, avec un cash-flow d'exploitation de 7,8 M€, contre 9,9 M€ en 2023. Celui-ci a été positivement impacté par la hausse des volumes électriques produits, et une bonne gestion du besoin en fonds de roulement d'exploitation.

Les flux liés aux investissements ont été négatifs à 4,4 M€ (versus -7,5 M€ au 31 décembre 2022). Ces flux d'investissements confirment la croissance du Groupe, avec notamment les travaux pour l'extension du parc de cogénérations en France, ainsi que le développement de Cryo Pur, notamment en Norvège, même si cette contribution ne sera très visible qu'à partir de 2025.

Les flux de trésorerie de financement sont négatifs de 6,3 M€ par rapport à 232 K€ sur le premier semestre 2023, le Groupe ayant procédé à des remboursements de prêts bancaires et notamment le financement bridge de 2,5 M€ pour le projet de 15 MW photovoltaïque dans le Grand-Est et le prêt BPI-SAARLB de Gazonor.

L'endettement du Groupe reste faible avec un ratio endettement net sur fonds propres s'établissant à 28% à fin décembre 2023 (comparé à 42 % à fin décembre 2022) et un ratio Dette Nette/EBITDA inférieur à 1,04x, un niveau conservateur permettant au groupe de financer sereinement son développement.

Le support des institutions financières va permettre d'accélérer le développement du Groupe, et prouve la pertinence du modèle de FDE reposant sur des solutions énergétiques à forts impacts environnementaux, économiques et sociaux sur ses territoires, tout en permettant au Groupe de limiter l'utilisation de ses fonds propres et maintenir un cout du capital bas, malgré un contexte de hausse des taux.

IMPACTS EXTRA FINANCIERS

Conformément aux articles L 225-102-1 et L 22-10-36 du Code du commerce, la présente section présente les conséquences sociales, environnementales et sociétales de l'activité du Groupe.

Pour mesurer les impacts extra-financiers, FDE s'appuie sur ses valeurs fondamentales d'excellence, de confiance, de respect et de responsabilité. Celles-ci s'appliquent à toutesses opérations et à chacune des communautés où le Groupe opère.

Guidé par son Code de conduite et d'éthique professionnelle, FDE respecte ou dépasse les exigences de toutes les lois et normes applicables dans les communautés où le Groupe opère, à travers toutes ses activités dans chacune des régions de France et de Belgique. Ce faisant, FDE s'engage à être transparent et respectueux vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, y compris les (investisseurs, employés, partenaires, fournisseurs et communautés, etc).

Pour rappel, les aspects extra-financiers sont intégrés à toutes les facettes du Groupe et se reflètent dans les domaines clés suivants :

- La gouvernance et l'éthique : FDE fait preuve d'une solide gouvernance d'entreprise, en amélioration continue avec un leadership qui donne l'exemple des normes les plus élevées d'éthique et d'intégrité et un engagement fort pour le développement responsable du portefeuille d'actifs de production d'énergies valorisables en circuits courts, au plus près des besoins des territoires concernés. Le modèle de leadership intègre efficacement des considérations éthiques, fiscales, environnementales et sociales, permettant la protection de notre capital humain, naturel, financier, opérationnel, intellectuel et de réputation.

- Le capital humain : L'engagement de FDE envers les hommes et femmes est ancré dans ses valeurs fondamentales ; le Groupe valorise et prends soin de ses employés, et pense que chaque employé et partenaire mérite d'être traité avec respect. FDE reconnait les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et a mis en place des politiques pour soutenir ces principes au quotidien dans ses opérations, y compris la création d'un lieu de travail juste et égalitaire. Le Groupe encourage ses employés à donner le meilleur d'eux-mêmes, et valorise le travail d'équipe, la collaboration, le dialogue, et l'innovation qui mènent à la création à la fois d'un lieu de travail sain et de plus-value dans l'entreprise.

- Santé, sécurité et environnement (HSE) : FDE s'engage à mener ses activités de manière à protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs et collaboratrices, sous-traitants et du public tout en réduisant son impact sur l'environnement. Sa culture HSE est reconnue comme un modèle par son industrie et ses parties prenantes. Chaque acteur de l'entreprise est responsable de la bonne application de la politique HSE et possède des objectifs annuels individuel afin de maximiser son impact sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du groupe et de ses activités.

- Les communautés : FDE s'efforce de soutenir les communautés dans lesquelles la société opère en utilisant un modèle de valeur partagée. Le Groupe travaille à développer des opportunités économiques et d'emploi, à établir des relations positives et à contribuer à des partenariats significatifs et mutuellement bénéfiques renforçant à la fois la communauté et la capacité de l'entreprise. Son approche en circuits courts et la maximisation de tous les impacts positifs liés à ses projets favorise l'investissement local et contribue à la qualité de vie de nos communautés en améliorant les aspects sociaux, économiques, environnementaux et culturels.

L'illustration de la qualité des performances extra-financières du Groupe se traduit par le classement ESG obtenu avec, notamment, sa notation Gaïa Research où FDE conserve son leadership parmi les PME du secteur énergétique en améliorant pour la 7ème année consécutive sa notation.

Le Groupe est également le seul producteur d'énergie à empreinte carbone négative en France et en Belgique du fait des émissions de méthane que FDE capte afin d'éviter leur rejet à l'atmosphère.

Le gaz de mine s'accumule en effet dans les anciennes galeries des mines de charbon et remonte à la surface par les anciens puits de mine, avant de s'échapper à l'atmosphère s'il n'est pas récupéré. Ce gaz est principalement composé de méthane, un gaz ayant un

Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) 82,5 fois plus important que le CO2 sur 20 ans d'après le dernier rapport d'évaluation du GIEC (AR6) publié en 2021.

A ce jour, le Groupe est ainsi le plus important contributeur à l'effort de réduction de l'empreinte carbone de la Région Hauts-de-France, grâce aux émissions de CO2eq évitées par an sur ses différents sites de captage et de valorisation en circuits courts du gaz de mine.

En Belgique, le captage du gaz de mine et sa valorisation sous forme d'électricité et, à terme, de chaleur, grâce à cinq cogénérations d'une capacité totale installée de 7,5 MW, permet d'éviter l'émission de 808 000 tonnes de CO2eq par an, selon l'analyse de cycle de vie complet réalisée par l'Université Polytechnique de Mons (UMONS) en 2022. Cela correspond aux émissions de CO2 d'une ville de 100 000 habitants soit l'équivalent de 2,7 % de la population de la Région Wallonie1.

En utilisant également le référentiel actualisé du GIEC (AR6) sur 20 ans2, l'activité de captage et de valorisation de gaz de mine du Groupe a permis ainsi d'éviter, sur l'exercice 2023 plus de 3,5 millions de tonnes de CO2eq par an, avec un objectif d'atteindre 10 millions de tonnes de CO2eq évitées par an d'ici 2026, confirmant le rôle prépondérant de FDE dans la transition écologique européenne.

La production de chaleur à partir de la centrale solaire thermique de Creutzwald permet également à FDE de réduire de 560 tonnes par an l'empreinte carbone de ce territoire.

Taxonomie Européenne

Le règlement Taxonomie (UE) 2020/852 (le «Règlement ») établit un système de classification commun à l'Union européenne dont l'objectif est d'identifier les activités économiques considérées comme durables, en référence à six objectifs environnementaux. Ces six objectifs environnementaux définis à l'article 9 du Règlement sont les suivants :

- l'atténuation du changement climatique;

- l'adaptation au changement climatique;

- l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines;

- la transition vers une économie circulaire;

- la prévention et la réduction de la pollution;

- la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Au sens de l'article 3 du Règlement une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, si cette activité économique :

- contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l'article 9,

- ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l'article 9,

- est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement ;

- et est conforme aux critères d'examen technique établis par la Commission

Le règlement délégué (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021 complétant le Règlement précise les définitions suivantes :

1 Source: Banque Mondiale 2018

2 Source: FDE, sur la base de la certification INERIS 2019 actualisée avec un PRG de 82.5 et incluant le site de Béthune et Avion 7

- une activité économique éligible à la taxonomie (« Activité Éligible ») est une activité économique décrite dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021, qu'elle remplisse ou non une partie ou l'ensemble des critères d'examen technique énoncés dans ce règlement délégué ;

- une activité économique non éligible à la taxonomie est une activité économique qui n'est pas décrite dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021 ;

- une activité économique alignée sur la taxonomie (« Activité Alignée ») est une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 3 du Règlement.

Les activités du Groupe suivantes sont spécifiquement listées dans la Taxonomie Verte Européenne et sont donc éligibles au regard du premier objectif « Atténuation du changement climatique » :

- Centrale photovoltaïque ;

- Centrale thermique solaire ;

- Traitement et liquéfaction du Bio-GNL et Bio-CO2 ;

- Production d'hydrogène vert, bleu/turquoise ;

- Et séquestration du CO2.

Les activités suivantes ne sont pas listées dans la première version de la Taxonomie Verte Européenne mais qualifient compte tenu de leurs bénéfices environnementaux :

- Captage de gaz fatal (gaz de mine) ;

- Hydrogène naturel ;

- Gaz, présent dans les charbons, récupéré et valorisé en circuits courts ;

- Captage du CO2.

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

PROJETS OPERATIONNELS

FDE et le consortium HECO2 dédié à la production d'hydrogène propre par Plasmalyse Hybride, sélectionnés par le gouvernement wallon

Le consortium HECO2-PLASMALYSE HYBRIDE dont FDE est membre, via sa filiale Gazonor Benelux, a été sélectionné par le gouvernement wallon pour promouvoir l'utilisation de l'hydrogène décarboné dans le mix énergétique de la région d'ici 2050.

Ce consortium est composé de plusieurs acteurs industriels et de recherche belges et internationaux de premier plan : AGC Glass Europe, GATE2, EDF Luminus, Vanheede Environment Group, l'Université Polytechnique de Mons (UMONS) et le centre de recherche Materia Nova.

HECO2 est un projet qui vise la construction d'un pilote de production d'hydrogène propre par Plasmalyse Hybride. Cette technologie brevetée consiste à transformer différentes sources de méthane en hydrogène propre et en formes carbonées solides et renouvelables (noir de carbone, graphite, graphène) sans émission de CO2 dans l'atmosphère.

L'objectif final est la construction d'une usine de 15.000 tonnes d'hydrogène et 45.000 tonnes de matériaux carbonés solides à l'issue du projet, avec une attention particulière sur la réduction des émissions directes de CO2 de l'usine.

Dans le cadre de ce consortium, une première subvention a été versée à Gazonor Benelux pour un montant de 86 K€, non encore repris en résultat au 31 décembre 2023.

Incorporation de Biogy Solutions AS, nouvelle filiale de FDE sur le marché norvégien du Biogaz et du Bio-CO2

Biogy Solutions AS est une entreprise norvégienne nouvellement incorporée à la fin de l'exercice précédent, détenue à 80 % par FDE et 20 % par la société holding de Jan Kåre Pedersen, fondateur et ancien CEO de Renevo.

L'objectif est de développer six installations de biogaz produisant du Bio-GNL et du Bio-CO2 stratégiquement situées en Norvège, visant une production d'énergie totale comprise entre 500 et 800 GWh.

Biogy Solutions AS continue ses travaux d'ingénierie, de contractualisation des intrants avec les agriculteurs locaux et dépôts de permis afin de préparer la mise en production d'ici début 2025 de sa nouvelle unité de production de Bio-GNL et Bio-CO2 à Stavanger. L'unité produira 100 GWh de Bio-GNL, 13 000 tonnes par an de Bio-CO2 liquide et 155 000 tonnes d'engrais biologique, et contribuera, avec les nombreux projets de production d'énergies vertes en développement en Norvège, à la forte croissance du chiffres d'affaires du Groupe.

Octroi de la concession Bleue Lorraine

FDE a obtenu par décret en date du 20 novembre 2023, la concession dite « Bleue Lorraine » d'une surface totale de 191 km2, jusqu'au 1ier janvier 2040, afin de valoriser ses ressources gazières certifiées en Lorraine.

Cet octroi marque une étape clé dans la valorisation des réserves et ressources certifiées par le Groupe sur cet actif stratégique au cœur de l'Europe.

Le développement de ce gaz en circuit court se fera sous une forme décentralisée, au plus proche du consommateur. Etant donné la proximité des clients et des futures infrastructures d'hydrogène, les nombreux travaux entrepris depuis plusieurs années par FDE sur la capture de CO2, via sa filiale Cryo Pur, et la valorisation des ressources gazières sous forme d'hydrogène décarboné notamment dans le cadre du Plan Relance Wallon avec le projet HECO2 de production d'hydrogène par plasmalyse, vont permettre une valorisation encore plus pertinente de ces réserves et ressources de gaz présentes sur la concession, et dont la valeur d'actif nette3 est estimée à 318 M€, sur la base des volumes certifiés en 2018 par MHA (Groupe Sproule) et des prix ajustés de l'énergie.

FINANCEMENTS

Nouveau prêt ESG « Impulse » de 5,8 millions d'euros avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Gazonor, filiale de FDE, a souscrit à un prêt « Impulse » de 5,8 millions d'euros auprès d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, afin de renforcer l'activité via le refinancement de 4 unités de cogénération à Lens et Avion d'une puissance totale de 6 MW, et dont les fonds peuvent être déployés par le Groupe pour sa croissance. Ce prêt n'était pas tiré au 31 décembre 2023.

« Impulse » repose sur une méthodologie et des indicateurs qui permettent de mesurer l'impact positif de projets de transition environnementale et sociétale bien identifiés. L'offre « Impulse » cible 42 objectifs de transition avec pour chacun un indicateur d'éligibilité associé. Cette méthodologie fait l'objet d'une revue annuelle par un tiers externe afin de garantir une sélection en phase avec les enjeux de transition et les standards de place.

3

Voir communiqué de presse du 13 janvier 2022

Cette offre de crédit permet également au Groupe de bénéficier d'une bonification du coût de l'emprunt, malgré un contexte de taux d'intérêt soutenus. Cette bonification est en partie financée par le support de placement « Kéréa Terme Impulse » pour lequel les clients placeurs recherchent à la fois du rendement, de la sécurité et un engagement ESG.

Des discussions de partenariat sont par ailleurs en cours sur d'autres financements de projets du Groupe.

Amélioration de la note Gaïa Research en 2023

FDE obtient une note globale de 65/100, une excellente notation Gaïa Research du groupe EthiFinance (selon la nouvelle méthodologie développée en 2022), se distinguant notamment par sa politique environnement et sociale.

Cette notation confirme la réalisation des engagements du Groupe sur des sujets tels que les sujets sociaux et la lutte contre le changement climatique.

La notation Gaïa Research évalue la performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance) des entreprises cotées sur les marchés européens et conserve son leadership parmi les PME du secteur énergétique.

Gaïa Rating est l'agence de notation de référence pour les entreprises de taille intermédiaire françaises cotées. La notation des valeurs est réalisée sur plus de 170 critères extra-financiers qui portent sur l'Environnement, le Social, la Gouvernance et les Parties Prenantes Externes.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Acquisition d'une participation majoritaire dans Greenstat ASA, un acteur majeur de l'énergie verte en Norvège

Le 29 février 2024, FDE a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Greenstat ASA, un opérateur d'énergie verte de premier plan basé en Norvège, avec un fort accent sur les activités hydrogène et solaire, afin de renforcer la position du Groupe en tant que fournisseur européen de solutions de production d'énergie décarbonée.

Greenstat, un développeur d'énergies renouvelables basé à Bergen, s'est développé depuis 2015 sous la direction de son Président, Bernt Skeie, et de son Directeur Général, Vegard Frihammer. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires (non audité) d'environ 6,2 millions d'euros.

Grâce à son équipe expérimentée, Greenstat développe et exploite des infrastructures d'énergies renouvelables afin de favoriser la transition vers les énergies bas carbone. La stratégie de la société, axée sur le développement de projets s'appuyant sur la meilleure technologie disponible et un ancrage local fort, correspond parfaitement à la culture et au portefeuille d'actifs de FDE.

Depuis sa création, Greenstat a ainsi développé un portefeuille diversifié et attrayant, principalement dans les domaines de l'hydrogène et du solaire, avec une capacité brute d'environ 450 MW. Les principaux projets entreront bientôt en phase de construction et bénéficieront de l'excellente expérience de FDE en matière de construction et d'exploitation de sites de production d'énergies vertes.

L'acquisition s'appuie sur l'expansion continue de FDE en Norvège depuis 2022 et renforce son portefeuille de solutions à faible émission de carbone, en soutenant sa stratégie de

10