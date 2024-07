Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le "Groupe"). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.

Les objectifs 2030 de FDE consistent en un chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 85 millions d'euros, ainsi que l'évitement de plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2eq par an.

En Norvège, sa filiale Biogy Solutions AS a obtenu une première subvention d'ENOVA, l'agence norvégienne de la transition écologique, de 49,3 MNOK et accélère ainsi les travaux associés à la mise en production d'ici mi-2025 de sa nouvelle unité de production de Bio-GNL et Bio-CO2 à Stavanger. Cette unité contribuera rapidement à la forte croissance du chiffre d'affaires du Groupe et sera complétée par deux autres projets similaires en Norvège à horizon 2026.

