La contribution de Cryo Pur, associée à l'exploitation et maintenance des unités de production de Bio-GNL et Bio-CO2 en Irlande et en Norvège, est de 474 K€, en attente de la mise en exploitation l'année prochaine du nouveau site de production de Bio-GNL et Bio-CO2 à Stavanger en Norvège, avec une forte augmentation du chiffre d'affaires attendue .

39€/MWH. Pour rappel, le Groupe a deux procédures en cours avec GRTgaz pour la réparation du préjudice subi et la perte de revenus, pour un montant, non comptabilisé à ce jour, de c. 8 M€ au 30 octobre 2023, date de la dernière estimation indépendante.

Les revenus liés à la production d'électricité se montent à 18,8 M€ à fin mars 2024, avec une augmentation des volumes de 19%, grâce à la bonne performance du parc de cogénérations en France et en Belgique, et l'augmentation de la capacité solaire photovoltaïque associée au parc de 15 MW à Tritteling, malgré des prix moins favorables que l'année passée. A ce jour, c. 70% de la production électrique sur FY2025 est fixée autour de 100€/MWH.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 M€, un EBITDA supérieur à 50 M€, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

En Norvège, sa filiale Biogy Solutions AS a lancé les travaux associés à la mise en production d'ici début 2025 de sa nouvelle unité de production de Bio-GNLet Bio-CO2à Stavanger. L'unité produira 100 GWh de Bio-GNL, 13 000 tonnes par an de Bio-CO2 liquide et 155 000 tonnes d'engrais biologique, et anticipe de générer plus de 15 M€ de revenus annuels sur cette installation. Cette unité contribuera à la forte croissance du chiffre d'affaires du Groupe, au même titre que les deux autres projets similaires à Bergen et Laerdal pour lesquels le Groupe a lancé les processus d'autorisations et déposé les demandes de soutien financier auprès de l'agence norvégienne de la transition écologique.

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d'énergies. FDE approvisionne en gaz, électricité et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. FDE dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe.

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le "Groupe"). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.