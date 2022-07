La Française de l'Energie : Chiffre d'affaires record de 26,2 M pour FY 22 (+156%)

Chiffre d'affaires record de 26,2 M€ pour FY 22 (+156%)

Nouveaux objectifs à horizon 2026 :

Emissions de CO2eqévitées par an > 10 Mtonnes

Chiffre d'affaires > 100 M€

EBITDA > 50 M€

Pontpierre, France, le 21 juillet 2022 - La Française de l'Énergie (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, affiche un chiffre d'affaires annuel de 26,2 M€, en très forte progression (+156% par rapport à 2021), porté par une nette progression des volumes de production et des prix de marché favorables au cours du 2e semestre 2022.

En millions d'Euros* FY 2022 FY 2021 Variation % Chiffre d'affaires S1 2022 (juill. -déc.) 9,1 4,0 127% Chiffre d'affaires S2 2022 (jan. -juin) 17,0 6,2 174% Chiffre d'affaires annuel 2022 26,2 10,2 156%

* Chiffres non audités

Le Groupe enregistre par ailleurs un chiffre d'affaires de 9,3 M€ sur le 4ème trimestre 2022 (avril - juin 2022), en hausse de 217% par rapport à l'année précédente.

Progression de l'ensemble des activités FDE dans un environnement de marché porteur

L'activité de production de gaz est restée très dynamique sur cet exercice. Les revenus associés ont ainsi plus que triplés pour s'établir à 11,8 M€ sur l'exercice 2022, soutenus par une nouvelle hausse des volumes produits (+8%) et un prix de vente marché moyen de 46,70 €/MWh en 2022 (+218%).

Les revenus liés à la production d'électricité ont doublé pour atteindre 12,9 M€ (+97% par rapport à 2021), portés par l'augmentation des capacités de production du Groupe (volumes annuels en hausse de 18%, notamment avec la mise en service de trois cogénérations additionnelles à Anderlues en janvier 2022) et des prix de vente de l'électricité belge très favorables, atteignant 195,10 €/MWh[1] en moyenne sur l'exercice.

Les revenus issus de la vente de chaleur à Béthune et Creutzwald ont également doublé pour s'établir à 363 K€ en 2022 (2021 : 178 K€).

La filiale Cryo Pur dédiée au biogaz liquéfié (Bio-GNL) et de Bio-CO2 contribue au chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 1,1 M€ sur les 6 mois de l'exercice 2022, avec la récente mise en service en présence du Premier Ministre norvégien de la première usine en Scandinavie permettant de produire 8 tonnes/jour de Bio-GNL et 10 tonnes /jour de Bio-CO2 à partir de déchets de poisson et de fumier.

Plusieurs projets en Europe sont en cours de contractualisation afin de produire du Bio-GNL et du Bio-CO2 à partir de la technologie de Cryo Pur.

En avance sur les objectifs annualisés de fin décembre 2022

FDE poursuit le renforcement de son positionnement unique avec la récente mise en service de 2 nouvelles cogénérations de 1,5 MW sur un de ses sites d'Avion (3 MW), portant ainsi à 15 le nombre de cogénérations en fonctionnement (22,5 MW).

L'électricité de ces deux unités est actuellement valorisée sous contrat PPA (Power Purchase Agreement) à 3 ans et FDE a ainsi sécurisé des prix pour 2022 et 2023 à plus de 300 €/MWH, permettant d'optimiser la valorisation des revenus associés à ces installations.

La construction de la centrale photovoltaïque au sol de 15 MW à Tritteling-Redlach en Moselle, une des plus importantes dans le Grand Est, se poursuit avec un début de production prévu au T4 2022.

Dans ce contexte, FDE confirme être en avance sur ses objectifs annualisés de 35 M€ de chiffre d'affaires avec une marge d'EBITDA supérieure à 45% d'ici fin décembre 2022.

Des nouveaux objectifs à horizon 2026, soutenus par de solides perspectives de croissance

Dans le contexte géopolitique et énergétique tendu que nous connaissons, FDE continue de contribuer à l'indépendance énergétique des régions concernées par sa production d'énergie en circuits courts, en fournissant de l'énergie locale, économiquement et écologiquement compétitive, permettant d'éviter déjà plus de 3,5 millions[2] de tonnes d'émissions de CO2eq par an.

Par ailleurs, l'inclusion du gaz comme énergie de transition dans la taxonomie européenne confirme le positionnement du gaz comme une énergie bas carbone, clef pour répondre aux enjeux de la transition écologique en Europe.

Le Groupe, détenteur exclusif en Lorraine des plus importantes ressources de gaz en Europe continentale, se prépare à fournir dans les conditions environnementales les plus strictes, un gaz local aux ménages et aux industriels du territoire, avec une empreinte carbone dix fois inférieure à celle du gaz consommé en France[3], permettant également de renforcer la sécurité d'approvisionnement du territoire.

Grâce au positionnement du Groupe développé depuis plus d'une décennie en tant que producteur d'énergies locales bas carbone, FDE est fier d'annoncer ses nouveaux objectifs pour l'exercice 2026, s'articulant autour de trois indicateurs clefs :

Une contribution environnementale renforcée avec plus de 10 Mtonnes d'émissions CO2 eq évitées par an ;

évitées par an ; Une croissance organique forte afin d'atteindre un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 M€ ; et

; et Une amélioration continue de sa rentabilité avec un EBITDA excédant 50 M€.

Prochain RDV :

Résultats annuels 2021/2022 le 19 octobre 2022

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d'énergies. FDE approvisionne en gaz, électricité et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. FDE dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le "Groupe"). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.

[1] Prix hors certificats verts, toujours en attente de régularisation

[2] Chiffres non certifiés à ce stade, 1,4 Mtonnes certifiés. Source : Certification Inéris 2019, mise à jour avec un Potentiel de Réchauffement Global de 82,5 (AR6 - GIEC) et incluant le site de Béthune et Avion 2 (extrapolation FDE), Etude Université Polytechnique de Mons 2022

[3] Etude de l'Institut für Energie und Umweltforschung de Heidelberg (Bade-Wurtemberg, Allemagne) réalisée en 2016