La Française de l'Energie : Extension géographique de la concession de Désiree dans les Hauts-de-France

La Française de l’Energie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, vient d’obtenir de l’Etat Français, l’extension de sa concession dite de Désirée sur la partie Est du bassin Minier des Hauts de France.

Un périmètre de concession multiplié par 4

Par décret en date du 24 décembre 2020, le périmètre de la concession, détenue par Gazonor, filiale à 100% de La Francaise de l’Energie, a été étendu sur une surface supplémentaire de 198,87 kilomètres carrés pour atteindre 266,88 kilomètres carrés. L'extension de la concession est accordée pour la durée de validité de celle-ci, soit jusqu'au 23 décembre 2042.

La Francaise de l’Energie détient donc désormais la totalité des droits exclusifs pour le développement du gaz de mine sur le bassin minier des Hauts de France.

Un potentiel de réserves de gaz de mine important

Cette zone recèle d’importants volumes de gaz présents dans les anciennes galeries minières, confirmés lors des campagnes de tests précédemment effectuées sur ce périmètre dit du Valenciennois.

LFDE va donc s’atteler à certifier ces volumes de gaz avec une prochaine certification de réserves attendue pour le premier semestre 2021, tout en préparant la mise en place de prochains sites de valorisation en circuits courts de ce gaz fatal, sous forme de gaz, d’électricité verte et de chaleur.

Ce modèle de valorisation locale, déjà établi avec succès par LFDE depuis 2017 sur plusieurs sites en France et en Wallonie est une solution écologiquement et économiquement très compétitive.

Julien Moulin, Président de La Française de l’Energie, déclare : « Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde l’Etat français avec l’octroi de l’extension de la concession de Désirée. La mise en place de circuits courts de valorisation d’énergie locale, dont nous sommes devenus spécialistes en France, est au cœur des efforts de réduction de l’empreinte carbone de la Région. Les résultats des tests et relevés initiaux réalisés depuis 2017, sur la zone concernée par l’extension de la concession, sont particulièrement satisfaisants et nous permettent d’anticiper d’importants développements dans cette partie des Hauts-de-France ».

La Française de l’Énergie continue d’affirmer son positionnement unique dans la transition écologique avec le lancement de nouveaux sites de production d’énergies vertes sur les anciens bassins miniers de France et de Wallonie en 2021.

Prochain RDV :

Chiffre d’affaires T1 2021, le 26 janvier 2021

La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code : LFDE.PA

Bloomberg code : LFDE.FP

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France, du Grand Est et de Wallonie. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Française de l’Énergie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Française de l’Énergie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

