FDE émet une nouvelle obligation verte de 60 millions

d'euros pour le développement de sa production d'énergies

bas carbone en Norvège et en Europe

Pontpierre, France, le 01 mai 2024 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, est fier d'annoncer l'émission d'une troisième obligation verte pour financer le développement de son portefeuille d'énergies bas carbone en Norvège et en Europe. Faisant suite à la réussite de ses précédentes émissions de dettes obligataires, le financement a été octroyé par son partenaire de long terme, Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM), un fonds d'investissement de premier plan dans l'énergie et les infrastructures.

Un financement important pour soutenir le déploiement des nouveaux sites de production en Europe

Cette obligation verte financera le portefeuille de solutions énergétiques existantes du Groupe, et plus spécifiquement son déploiement de cogénérations et de parcs solaires en France et en Belgique, ainsi que ses projets prometteurs de Bio-GNL et de Bio-CO2 en France et en Norvège.

Le financement s'élève à 60 millions d'euros en trois tranches égales de 20 millions d'euros chacune, dont la première tranche sera tirée d'ici le 31 décembre 2024. Cette émission est notamment souscrite par BRIDGE, la plateforme de dette infrastructure d'EDRAM, partenaire historique de FDE. Ce financement est qualifié d'"obligation verte" et l'émission a été évaluée conforme aux principes applicables aux Obligations Vertes de l'ICMA (International Capital Market Association) via une opinion d'EthiFinance, un expert indépendant reconnu.

Grace à l'excellente génération existante de cash-flows de FDE, la solidité de son bilan et la robustesse du modèle économique des différents projets qualifiants pour cette obligation verte, cet instrument de dette est classé en Investment Grade et bénéficie ainsi de taux attractifs sur la durée du financement de 7 ans.

FDE dispose ainsi des ressources financières nécessaires pour accompagner et accélérer sa stratégie de développement et atteindre l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026 et les objectifs plus long terme qui seront annoncés lors de la Journée Investisseurs du 30 mai 2024.

Un plan de croissance qui s'accélère dès le second semestre 2024

FDE poursuit sa croissance organique avec la mise en place dans les prochains mois de quatre cogénérations additionnelles dans les Hauts-de-France, et poursuit son développement photovoltaïque en France et en Norvège, afin d'atteindre rapidement son objectif de 100 MW de capacité installée.

FDE continue également son développement en Norvège avec le lancement de trois projets de production de Bio-GNLet CO2 biogéniques pour lesquels le Groupe attend le niveau de soutien financier qui sera accordé par l'agence norvégienne de la transition écologique, tout en

