Ce projet s'inscrit parfaitement dans la stratégie plus large de développement du Groupe dans l'écosystème H2de la Grande Région (Grand Est, Wallonie, Luxembourg, Sarre etRhénanie-Palatine) afin de fournir une production locale d'énergies écologiquement et économiquement compétitives aux habitants, industriels et collectivités de ces territoires.

est un projet qui vise la construction d'un pilote de production d'hydrogène propre par Plasmalyse Hybride. Cette technologie brevetée consiste à transformer différentes sources de méthane en hydrogène propre et en formes carbonées solides et renouvelables (noir de carbone, graphite, graphène) sans émission de CO2 dans l'atmosphère.

Ce consortium est composé de plusieurs acteurs industriels et de recherche belges et internationaux de premier plan : AGC Glass Europe, GATE2, EDF Luminus,Vanheede Environment Group, l'Université Polytechnique de Mons (UMONS) et le centre de recherche Materia Nova.

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur independent d'énergies, à empreinte carbone négative, spécialisé dans la mise en place via des circuits courts, permettant la production et valorisation d'énergies présentes sur le territoire. FDE approvisionne en gaz, électricité et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. FDE dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe.

